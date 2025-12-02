Więcej nauczycieli odkłada zakup laptopa. W tym roku – rekordowe zaległości

Choć program obowiązuje od 2023 r., to dopiero w 2025 r. nauczyciele masowo zaczęli realizować świadczenie po wakacjach.

W miesiącach sierpień–listopad 2024 r. zakupów dokonało 20,4 tys. osób, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 r. już 39,7 tys.

Mimo to aż 81 678 uprawnionych wciąż nie wykorzystało bonu. Termin mija 31 grudnia.

Gdzie nauczyciele najchętniej realizują bon na laptop? Podkarpackie liderem

Najwyższą skuteczność realizacji świadczeń odnotowano w trzech województwach:

podkarpackie – 26,5 tys. z 30,6 tys. wygenerowanych kodów ( 86,7% )

– 26,5 tys. z 30,6 tys. wygenerowanych kodów ( ) warmińsko-mazurskie – 15,6 tys. z 18,2 tys. ( 85,7% )

– 15,6 tys. z 18,2 tys. ( ) świętokrzyskie – 14,2 tys. z 16,7 tys. (85%)

Na końcu zestawienia znalazły się regiony z największą liczbą sklepów:

mazowieckie – 66,3 tys. z 80,9 tys. ( 82% )

– 66,3 tys. z 80,9 tys. ( ) pomorskie – 27,6 tys. z 33,1 tys. ( 83,4% )

– 27,6 tys. z 33,1 tys. ( ) opolskie – 9,9 tys. z 11,8 tys. (83,4%)

Co ciekawe, liczba sklepów w regionie nie wpływa na aktywność: podkarpackie ma tylko 273 punkty, a mazowieckie aż 646.

Sprzedaż laptopów rośnie. Popularne są modele do 2500–2800 zł

Sklepy potwierdzają, że ostatnie miesiące przyniosły kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży laptopów.

Jak mówi Robert Romanowski, dyrektor operacyjny Komputronik, coraz więcej nauczycieli kupuje sprzęt zarówno stacjonarnie, jak i online.

Najchętniej wybierane są:

laptopy biurowe : lekkie, mobilne, z dobrym ekranem,

: lekkie, mobilne, z dobrym ekranem, modele z dyskiem SSD ,

, urządzenia w cenie około kwoty świadczenia – 2500–2800 zł.

Część nauczycieli dopłaca od kilkuset do kilku tysięcy złotych, wybierając:

sprzęt klasy premium,

laptopy Apple,

mocniejsze modele gamingowe, jeśli spełniają kryteria programu.

Jakie parametry laptopów są najważniejsze dla nauczycieli?

Według ekspertów liczą się przede wszystkim:

wydajny procesor (Intel Core i5 / AMD Ryzen 5) ,

, 16 GB RAM ,

, SSD ok. 500 GB ,

, mobilność i długa praca na baterii,

dobra kamera i mikrofon (ważne przy lekcjach online).

Wielu nauczycieli dokupuje także:

pakiety biurowe (Microsoft Office, licencje edukacyjne) ,

, torby, myszki, stacje dokujące,

przedłużone gwarancje i ubezpieczenia od uszkodzeń.

Czy za 2500 zł da się kupić dobry laptop? Ekspert uspokaja

Jak podkreśla Romanowski, w kwocie świadczenia można kupić sprzęt, który:

spełnia wymagania programu,

zapewnia komfort pracy na kilka lat,

sprawdzi się zarówno w szkole, jak i w domu.

Program „Bon dla nauczyciela” – jak działa?

Bon to rządowy program funkcjonujący od września 2023 r. Uprawnieni nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzymują:

jednorazowy bon o wartości 2 500 zł ,

, możliwy do realizacji w setkach punktów sprzedaży zarejestrowanych w programie.

Celem programu jest wsparcie cyfrowe pedagogów i poprawa jakości narzędzi dydaktycznych w szkołach.

Jak ocenia Romanowski, inicjatywa zwiększyła popyt w segmencie edukacyjnym i wzmocniła rynek laptopów średniej klasy. Mocno wpłynęła też na rozwój zakupów online i segmentu sprzętu do pracy zdalnej.

Źródło:

Komputronik