Nowoczesne szkolnictwo dla nowoczesnej armii

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. społecznych w wojsku wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek podkreślił, że głównym celem uczelni wojskowych jest wszechstronne przygotowanie kadr oficerskich do służby w warunkach zagrożeń militarnych, informacyjnych i hybrydowych.

Przedstawiciel MON zaznaczył, że szkolnictwo musi się zmieniać, odpowiadając na nowe wyzwania, które pojawiają się wraz z rozwojem sytuacji na współczesnym polu walki.

Więcej studentów wojskowych, mniej cywilnych

Aktualnie w uczelniach wojskowych studiuje 22 tysiące osób, z czego 13 tysięcy to studenci cywilni, a 9,2 tysiąca – wojskowi. Dla porównania, w 2013 roku na 22 tysiące cywilnych przypadało jedynie 2,4 tysiąca studentów wojskowych.

To niemal czterokrotny wzrost liczby przyszłych oficerów, co – jak wskazuje MON – pokazuje kierunek rozwoju szkolnictwa wojskowego w Polsce.

Kadra i kierunki studiów

Za kształcenie odpowiada 2334 nauczycieli akademickich, w tym 1812 cywilnych i 522 wojskowych.

Uczelnie oferują łącznie 67 kierunków studiów, obejmujących m.in. informatykę, logistykę, dowodzenie, bezpieczeństwo narodowe czy technologie obronne.

2,2 miliarda złotych na uczelnie wojskowe w 2025 roku

Nakłady finansowe na szkolnictwo wojskowe systematycznie rosną.

w 2023 r. wyniosły 1,56 mld zł ,

, w 2024 r. – 2 mld zł ,

, w 2025 r. – już 2,2 mld zł.

Wzrost o ponad 40 proc. w ciągu dwóch lat ma umożliwić dalszy rozwój zaplecza dydaktycznego i naukowego.

Inwestycje i infrastruktura

Wiceminister Wziątek wymienił m.in. budowę nowych stołówek, wielofunkcyjnych akademików z salami wykładowymi, a także modernizację infrastruktury sportowej i naukowej.

Jak podkreślił, to element konsekwentnej polityki zwiększania atrakcyjności studiów wojskowych i poprawy warunków szkolenia.

Powrót Wojskowej Akademii Medycznej

Jednym z kluczowych projektów MON jest reaktywacja Wojskowej Akademii Medycznej. Projekt ustawy w tej sprawie został już wpisany do wykazu prac rządu.

Wziątek poinformował, że MON chce, by nowa uczelnia kształciła lekarzy i specjalistów w medycynie pola walki.

Więcej studentów, więcej oficerów, większe bezpieczeństwo

Resort obrony deklaruje, że w najbliższych latach priorytetem będzie dalsze zwiększanie liczby studentów wojskowych oraz dostosowanie programów kształcenia do wymogów nowoczesnego pola walki.

Nowe inwestycje i rosnące finansowanie mają wzmocnić potencjał edukacyjny i obronny państwa.