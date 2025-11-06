Wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa akademickiego

Podczas obrad okrągłego stołu ds. bezpieczeństwa, minister nauki Marcin Kulasek, wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska oraz zastępczyni szefa ABW płk Małgorzata Żochowska omówili najważniejsze wyzwania stojące przed uczelniami. Spotkanie było kontynuacją lipcowych rozmów z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego, Policji i organizacji studenckich.

Reklama

Efektem rozmów będzie porozumienie między MNiSW, MSWiA, Komendą Główną Policji i ABW, określające zasady współpracy w zakresie prewencji, szkoleń oraz wymiany informacji. Dokument ma zawierać katalog dobrych praktyk i wytyczne dla uczelni dotyczące tworzenia i aktualizacji planów bezpieczeństwa.

Reakcja na tragiczne wydarzenia

Inicjatywa resortów to odpowiedź na tragiczne wydarzenia w maju na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy 22-letni student zaatakował siekierą dwie osoby. Unaoczniło to potrzebę lepszej koordynacji działań i szkoleń.

– Chcemy dać uczelniom rekomendacje usprawniające procedury bezpieczeństwa przy pełnym poszanowaniu ich autonomii. Naszym celem jest podpisanie porozumienia o bliższej współpracy z Policją – podkreślił minister Kulasek.

Zastępczyni szefa ABW zwróciła uwagę, że podobne zdarzenia można traktować jako akty o charakterze terrorystycznym. – ABW ma doświadczenie w szkoleniach z zakresu odporności na takie sytuacje i chce je wykorzystać w programie bezpieczeństwa uczelni – zaznaczyła płk Żochowska.

Nowe standardy i wsparcie psychologiczne

Resort nauki planuje wprowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy, reagowania kryzysowego oraz wsparcia psychologicznego dla studentów i pracowników. Powstaną też jednolite standardy postępowania w sytuacjach zagrożenia i wzorce działań wzorowane na planach ochrony infrastruktury krytycznej.

Minister Kulasek zapowiedział, że dokument zawierający rekomendacje i plan dalszych działań w ramach tzw. pakietu bezpieczeństwa uczelni zostanie przedstawiony opinii publicznej do końca roku.

Dobrostan psychiczny i programy wsparcia

MNiSW konsekwentnie inwestuje w projekty poprawiające dobrostan psychiczny społeczności akademickiej. Wśród nich są m.in. program „Strefa Komfortu” realizowany przez Parlament Studentów RP oraz projekt PhD Well wspierający doktorantów.

Resort współfinansuje również inicjatywy edukacyjne, takie jak publikacja „Hejt i mowa nienawiści w szkole – diagnoza, przeciwdziałanie i wsparcie” oraz program Legia Akademicka, który rozwija kompetencje obronne studentów i absolwentów.

W ministerstwie działa także zespół ds. dobrostanu i profilaktyki zdrowia psychicznego, który przygotowuje rekomendacje dotyczące przeciwdziałania mobbingowi i wsparcia psychologicznego w środowisku akademickim.

Bezpieczna uczelnia – wspólna odpowiedzialność

Jak podkreślają uczestnicy obrad, bezpieczeństwo na uczelniach wymaga stałej współpracy resortów, służb i samych środowisk akademickich.

– Troska o studentów i pracowników to nasz wspólny obowiązek. Chcemy, by uczelnie były miejscem nie tylko nauki, ale i poczucia bezpieczeństwa – zaznaczyła wiceminister Magdalena Roguska.