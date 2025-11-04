Program Erasmus+, który od ponad 30 lat umożliwia studentom, nauczycielom i młodym badaczom zdobywanie doświadczeń za granicą, szykuje się do największych zmian w swojej historii. W nowej perspektywie finansowej na lata 2028–2034 jego budżet ma wzrosnąć o około 50 proc. – do blisko 41 miliardów euro. Według agencji Newseria to znaczący skok w porównaniu z obecną perspektywą (2021–2027), w której na program przeznaczono 26,2 mld euro.

Według wyliczeń Narodowej Agencji Programu Erasmus+, po uwzględnieniu inflacji i innych czynników makroekonomicznych, realny wzrost nakładów wyniesie ok. 25 proc. Zmiany mają nie tylko zwiększyć skalę wymian, ale też poprawić dostępność programu dla osób z różnych środowisk.

Erasmus+ po 2027 roku: mniej biurokracji, więcej elastyczności

Jak zapowiada Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawca Komisji Kultury ds. programu Erasmus+, głównym celem reformy będzie uproszczenie procedur i ograniczenie biurokracji.

– Dla niektórych Erasmus+ w obecnej formie jest trudny do wykorzystania z powodów formalnych czy technologicznych. Nowa perspektywa ma to zmienić – mówi agencji Newseria eurodeputowany. – Zależy nam na większej elastyczności i szerszym dostępie, także dla osób spoza środowisk akademickich.

Nowy Erasmus+ ma stać się jednym z filarów unijnej strategii rozwoju umiejętności („Union of Skills”) oraz wsparcia młodych ludzi w Europie. Program zostanie powiązany z innymi inicjatywami edukacyjnymi i społecznymi, w tym Europejskim Korpusem Solidarności, a także ze wsparciem dla sportu i zdrowego stylu życia.

Więcej uczestników i nowe kierunki współpracy

Komisja Europejska planuje rozszerzyć współpracę edukacyjną nie tylko wewnątrz Unii, ale również z krajami kandydującymi i partnerami spoza UE. Z programu korzystają już m.in. Turcja, Norwegia, Serbia, Islandia, Macedonia Północna i Liechtenstein.

Jedną z najciekawszych informacji jest jednak możliwy powrót Wielkiej Brytanii do programu Erasmus+.

– Wiele wskazuje na to, że za około półtora roku Wielka Brytania wróci do programu, w nieco zmienionej formie – zapowiada Zdrojewski.

To dobra wiadomość dla studentów, którzy po brexicie stracili możliwość wyjazdów na uczelnie brytyjskie w ramach unijnego programu.

Erasmus+ w Polsce: ponad miliard euro wsparcia

W ramach obecnej perspektywy finansowej (2021–2027) Polska otrzyma ponad miliard euro na realizację projektów Erasmus+. Prawie połowa tej kwoty trafi na inicjatywy związane ze szkolnictwem wyższym, ale coraz większe znaczenie zyskują także działania w obszarze szkolnictwa zawodowego, edukacji dorosłych oraz mobilności nauczycieli.

Erasmus+ wspiera dziś nie tylko studentów, ale również uczelnie, nauczycieli, szkoły zawodowe, uniwersytety trzeciego wieku oraz młodych badaczy. Program promuje także wartości europejskie, aktywność obywatelską i innowacyjność, w tym rozwój kompetencji cyfrowych.

Od pomysłu Sofii Corradi do globalnego programu edukacyjnego

Idea międzynarodowej wymiany akademickiej zrodziła się już w 1969 roku za sprawą Sofii Corradi, włoskiej wykładowczyni pedagogiki i wizjonerki edukacji, która zmarła w październiku 2024 roku. Jej pomysł stał się fundamentem dla programu Erasmus, uruchomionego w 1987 roku przez Wspólnotę Europejską.

W pierwszym roku działania programu wzięło w nim udział zaledwie 3,2 tysiąca studentów z 11 krajów, przypomina agencja Newseria. Dziś Erasmus+ obejmuje ponad 33 państwa i miliony uczestników, stając się symbolem europejskiej mobilności i wspólnoty wartości. – Erasmus zaczynał się od prostej wymiany studentów, a dziś to potężne przedsięwzięcie edukacyjne o ogromnym dorobku – podkreśla Bogdan Zdrojewski.

Nowy Erasmus+ to inwestycja w przyszłość młodych Europejczyków

Nowa perspektywa programu Erasmus+ ma wejść w życie od 2028 roku. Ostateczny kształt przepisów i budżetu zostanie ustalony w 2026–2027 roku, a raport sprawozdawczy Parlamentu Europejskiego ma być gotowy już w połowie przyszłego roku.

Dzięki rekordowemu budżetowi i uproszczonym zasadom, Erasmus+ ma szansę stać się jeszcze silniejszym narzędziem integracji i rozwoju kompetencji młodych Europejczyków – inwestycją w przyszłość, która łączy pokolenia i kraje całej wspólnoty.