Nowy program MEN: „Wyjście z klasą”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło 13 października 2025 r. program „Wyjście z klasą”. Zakłada on finansowe wsparcie wyjść uczniów na spektakle, koncerty, wystawy oraz warsztaty edukacyjno-kulturalne. Środki mają być przekazywane w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego.

Gminy przez powiaty – rozwiązanie krytykowane przez samorządy

O udział w programie będą mogły wnioskować gminy, ale wyłącznie za pośrednictwem powiatów. Według Związku Powiatów Polskich (ZPP) taki tryb wnioskowania jest niepraktyczny i utrudni racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

ZPP: To sposób na uniknięcie tysięcy umów

Prezes ZPP Andrzej Płonka ocenia, że MEN zaproponowało takie rozwiązanie, by uniknąć podpisywania umów z blisko 2800 gminami. Związek rekomenduje, by powiaty składały wnioski wyłącznie dla szkół, dla których są organem prowadzącym.

Problemy z realizacją programu "Wyjście z klasą"

ZPP zwraca uwagę, że powiaty będą musiały zawierać umowy z gminami, składać wnioski do MEN, podpisywać kolejne dokumenty i włączać dotacje do budżetu. Samorządowcy ostrzegają, że długi proces biurokratyczny, w połączeniu z przerwą świąteczno-noworoczną, znacząco ograniczy czas na organizację wyjść.

Brak proporcjonalnego podziału środków

Kolejnym zarzutem ZPP jest brak różnicowania kwot dotacji względem liczby uczniów i mieszkańców. W efekcie podobną pulą środków mógłby dysponować zarówno 20-tysięczny powiat, jak i 2-milionowa Warszawa.

Postulat zmian: gminy powinny wnioskować samodzielnie

Związek Powiatów Polskich zaapelował do MEN o zmianę zasad programu. Postuluje, by gminy mogły samodzielnie ubiegać się o środki oraz by ministerstwo uwzględniło zgłoszone uwagi w szybkim trybie.