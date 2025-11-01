Braki w sprzęcie i dostępie do internetu

Z badania przeprowadzonego przez IBE wynika, że tylko 55 proc. szkół spełnia minimalny standard liczby komputerów (1 komputer na 6 uczniów). Co więcej, 27 proc. placówek nie ma dostępu do Wi-Fi, co znacząco utrudnia wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania.

Choć cyfryzacja edukacji jest priorytetem, tylko 6 proc. szkół posiada laboratoria STEM, a laboratoria AI dostępne są w zaledwie 1 proc. placówek. To pokazuje, że polskie szkoły mają wciąż ograniczone możliwości w zakresie edukacji technologicznej i eksperymentalnej.

Szkolenia dla nauczycieli – technika zamiast dydaktyki

Szkolenia dla nauczycieli skupiają się głównie na umiejętnościach technicznych, a nie dydaktycznych. Ewaluacja szkoleń jest powierzchowna i ogranicza się głównie do ankiet satysfakcji uczestników.

Mniej niż połowa szkół zatrudnia koordynatora ds. cyfryzacji, który wspiera proces ucyfrowienia placówki. Brak takiej osoby utrudnia skuteczne wprowadzanie nowych technologii w nauczaniu.

Pozytywne zmiany – szkoły szukają nowych metod

Pomimo ograniczeń infrastrukturalnych, szkoły coraz częściej starają się łączyć tradycyjne metody nauczania z cyfrowymi narzędziami, wprowadzając bardziej elastyczne i angażujące formy pracy z uczniami.