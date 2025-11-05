Nowoczesna strzelnica w tarnobrzeskiej uczelni

Szkolenie zorganizowano na multimedialnej strzelnicy będącej częścią wyposażenia tarnobrzeskiej uczelni. Zajęcia przeprowadzili żołnierze 34. batalionu lekkiej piechoty z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej (3 PBOT).

Jak przekazała oficer prasowy 3 PBOT, por. Magdalena Mac, studenci poznali podstawy bezpiecznego posługiwania się bronią zgodnie z wojskowymi procedurami — m.in. prawidłowy chwyt, postawę strzelecką oraz zasady zachowania na strzelnicy.

Edukacja proobronna zyskuje na znaczeniu

Zdaniem żołnierzy WOT, duże zainteresowanie studentów pokazuje, że edukacja proobronna ma dziś realne znaczenie. Tego typu inicjatywy to nie tylko nauka obsługi broni, ale także kształtowanie postaw odpowiedzialności i troski o wspólne bezpieczeństwo.

– Zajęcia pokazują, że młodzi ludzie chcą rozwijać swoje umiejętności i świadomie uczestniczyć w działaniach na rzecz bezpieczeństwa kraju – podkreśliła por. Mac.

Trwa rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej

Oficer prasowa przypomniała, że pod koniec listopada rozpoczną się ostatnie w tym roku szkolenia dla kandydatów do WOT.

Obecnie trwa rekrutacja na:

16-dniowe szkolenie podstawowe – dla osób, które dopiero chcą rozpocząć służbę,

– dla osób, które dopiero chcą rozpocząć służbę, 8-dniowe szkolenie wyrównawcze – dla tych, którzy wcześniej złożyli przysięgę, ale chcą wrócić do formacji.

Aby wstąpić w szeregi WOT, trzeba mieć ukończone 18 lat, posiadać polskie obywatelstwo, dobry stan zdrowia i niekaralność.

Więcej informacji można znaleźć na stronie rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl, pod numerem telefonu 261-156-227 lub w Wojskowych Centrach Rekrutacji.

Nowoczesne kształcenie w PANS Tarnobrzeg

Tarnobrzeska akademia konsekwentnie rozwija swoją ofertę edukacyjną, stawiając na praktyczne umiejętności i współpracę z wojskiem oraz służbami mundurowymi. Dzięki takim inicjatywom studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, które może okazać się cenne nie tylko w życiu zawodowym, ale i obywatelskim.