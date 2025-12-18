Przekształcenie Akademii Sztuki Wojennej – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt ustawy ws. przekształcenia Akademii Sztuki Wojennej w Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego. Przekształcenie ma nastąpić 1 marca przyszłego roku. Jak zapewniono, zachowana zostanie ciągłość działania uczelni – wszystkie studia, kursy, szkolenia, prawa i obowiązki zostaną utrzymane, a pracownicy, żołnierze, studenci, doktoranci i słuchacze Akademii automatycznie staną się członkami nowego uniwersytetu.

Uczelnia będzie przygotowywać specjalistów dla wojska, administracji publicznej oraz sektora cywilnego. Skoncentruje się na bezpieczeństwie narodowym, obronności, odporności państwa, ochronie ludności i zarządzaniu kryzysowym.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśla, że kształcenie wojskowe i cywilne będzie realizowane we współpracy z uniwersytetami obrony państw sojuszniczych. „UBN połączy nauki społeczne, humanistyczne oraz inżynieryjno-techniczne. Dzięki temu kształcenie i badania będą miały charakter interdyscyplinarny, czyli obejmujący różne dziedziny wiedzy” - wskazano.

Nowa uczelnia i nowe dyscypliny naukowe

W ramach uczelni powstaną nowe dyscypliny naukowe, w tym:

inżynieria bezpieczeństwa,

inżynieria lądowa,

geodezja,

transport.

Pozwoli to kształcić inżynierów do zadań związanych z ochroną ludności, infrastrukturą krytyczną i obroną cywilną.

Uczelnia ma też prowadzić kształcenie i badania dotyczące cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i technologii podwójnego zastosowania (cywilnego i wojskowego) – odpowiadając na rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Uniwersytet ma być ponadto zapleczem eksperckim m.in. dla projektu Tarczy Wschód. Będzie przygotowywać analizy, ekspertyzy i rozwiązania technologiczne wzmacniające bezpieczeństwo Polski.

Dlaczego Akademia Sztuki Wojennej zostanie przekształcona?

Celem przekształcenia Akademii Sztuki Wojennej w Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego jest wzmocnienie systemu bezpieczeństwa Polski poprzez rozwój nowoczesnego kształcenia, badań naukowych i innowacji dotyczących obronności, odporności państwa i ochrony ludności. Nowy uniwersytet ma stać się wiodącym – także w wymiarze międzynarodowym – ośrodkiem kształcenia wojskowego i cywilnego, odpowiadającym na współczesne zagrożenia, w tym militarne.

Akademia Sztuki Wojennej została utworzona w miejsce Akademii Obrony Narodowej w 2016 r., gdy resortem obrony kierował Antoni Macierewicz. Przed 1990 r. uczelnia funkcjonowała jako Akademia Sztabu Generalnego.