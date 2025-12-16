Zawieszenie w prawach studenta KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski zawiesił 19-letniego Mateusza W., studenta pierwszego roku prawa, który usłyszał zarzut przygotowania do zamachu terrorystycznego.

Rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz poinformował, że postępowanie na uczelni wszczęte zostało 8 grudnia po wpływie informacji ze szczecińskiego sądu o aresztowaniu 19-latka. – Został natychmiast zawieszony w prawach studenta KUL – dodał.

Sprawa trafiła do rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów, który będzie zbierać dowody, dokumentację i zeznania świadków. Po zakończeniu postępowania – jak wyjaśnił Andrusiewicz – skieruje wniosek o ukaranie do komisji dyscyplinarnej. – Gama kar jest szeroka, włącznie z wydaleniem z uczelni – zaznaczył Andrusiewicz.

Nie było niepokojących sygnałów. Dobry chłopak był…

Rzecznik poinformował, że 19-letni Mateusz W. jest studentem pierwszego roku prawa. Uczelnia nie miała niepokojących sygnałów o jego zachowaniu.

– Ubolewamy, że taka sytuacja dotyczy studenta KUL. Jest to student pierwszego roku. Można by rzec, że jeszcze może nie wsiąkł w ten świat wartości na KUL. Jeszcze nie zdawał żadnego egzaminu. Na pewno jest to postępowanie godne najwyższego ubolewania – zaznaczył Andrusiewicz.

Dodał, że studenci mogą liczyć na wsparcie uczelni. Zaplanowano m.in. spotkanie i rozmowę na temat „świata wartości, którymi powinniśmy się kierować”.

– Przychodząc na KUL, jakby podpisujemy deklarację, że ten świat wartości obecny na KUL jest światem wartości, które akceptujemy. Świat wartości KUL jest sprzeczny z tym, za co został zatrzymany ten pan – podkreślił rzecznik.

Planowany zamach z użyciem materiałów wybuchowych

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ABW zatrzymała 19-letniego Mateusza W., który usłyszał już zarzut przygotowania do zamachu terrorystycznego. Mężczyzna miał planować masowy zamach z użyciem materiałów wybuchowych na jednym z jarmarków świątecznych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią w Lublinie. Powstał w 1918 r. Kształci ok. 8,2 tys. studentów, z czego ponad 630 to osoby z zagranicy. Pierwszy rok studiów rozpoczęło w październiku 3,5 tys. osób.