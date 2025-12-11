Epidemią pornografii wśród dzieci? Alarmujące statystyki w 2025
Aż 930 tys. dzieci odwiedziło serwisy pornograficzne w kwietniu, a w maju i czerwcu – około 1 mln. Popularność stron pornograficznych wśród 7–14-latków przewyższa odwiedziny Wikipedii. Według Wojciecha Ronatowicza, pedagoga seksualnego, zjawisko to może wskazywać na początek epidemii uzależnienia od pornografii wśród dzieci.
Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazują, że:
- 58% dzieci natknęło się na pornografię przypadkowo,
- 31% poszukiwało jej świadomie.
Jak pornografia wpływa na młodych internautów
Pornografia deformuje obraz relacji międzyludzkich, przedstawiając nierealistyczne ciała i role płciowe. Często też ukazuje przemoc wobec kobiet i wzorce seksualne, które nie odzwierciedlają realnego życia.
Dzieci mające kontakt z pornografią częściej angażują się w sexting i web-cam sexting – wymianę zdjęć i filmów o jednoznacznym charakterze seksualnym. Takie zachowania stają się powoli normą rówieśniczą, co zwiększa ryzyko narażenia na niebezpieczeństwa cyfrowe i prawne.
Ustawa o ochronie małoletnich – 20 lat oczekiwania
We wrześniu 2025 r. Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do ponownych konsultacji publicznych projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. Ustawa miałaby na celu nałożenie na właścicieli platform pornograficznych obowiązek weryfikowania wieku użytkowników.
Pierwsze postulaty wprowadzenia takich regulacji pojawiły się już w 2006 r., ale nadal nie są w pełni wdrożone.
Edukacja zdrowotna w szkołach – nowa szansa dla młodzieży
Od roku szkolnego 2025/2026 nowy przedmiot - edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) w klasach IV–VIII i w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia obejmują: zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne, cyfrowe i środowiskowe. W tym roku w zajęciach uczestniczy ok. 30% uprawnionych uczniów.
Ekspert podkreśla, że rzetelna edukacja psychoseksualna może uchronić dzieci przed szkodliwym wpływem pornografii i niebezpiecznymi zachowaniami w sieci.
Konsekwencje braku edukacji i nadzoru
Brak wsparcia edukacyjnego może prowadzić do:
- ciąż u nieletnich,
- nielegalnych aborcji,
- wzrostu zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową,
- podejmowania usług seksualnych przez młodzież.
Dlatego rola rodziców i państwa w edukacji dzieci jest kluczowa.