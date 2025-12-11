Epidemią pornografii wśród dzieci? Alarmujące statystyki w 2025

Aż 930 tys. dzieci odwiedziło serwisy pornograficzne w kwietniu, a w maju i czerwcu – około 1 mln. Popularność stron pornograficznych wśród 7–14-latków przewyższa odwiedziny Wikipedii. Według Wojciecha Ronatowicza, pedagoga seksualnego, zjawisko to może wskazywać na początek epidemii uzależnienia od pornografii wśród dzieci.

Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazują, że:

58% dzieci natknęło się na pornografię przypadkowo ,

, 31% poszukiwało jej świadomie.

Jak pornografia wpływa na młodych internautów

Pornografia deformuje obraz relacji międzyludzkich, przedstawiając nierealistyczne ciała i role płciowe. Często też ukazuje przemoc wobec kobiet i wzorce seksualne, które nie odzwierciedlają realnego życia.

Dzieci mające kontakt z pornografią częściej angażują się w sexting i web-cam sexting – wymianę zdjęć i filmów o jednoznacznym charakterze seksualnym. Takie zachowania stają się powoli normą rówieśniczą, co zwiększa ryzyko narażenia na niebezpieczeństwa cyfrowe i prawne.

Ustawa o ochronie małoletnich – 20 lat oczekiwania

We wrześniu 2025 r. Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do ponownych konsultacji publicznych projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. Ustawa miałaby na celu nałożenie na właścicieli platform pornograficznych obowiązek weryfikowania wieku użytkowników.

Pierwsze postulaty wprowadzenia takich regulacji pojawiły się już w 2006 r., ale nadal nie są w pełni wdrożone.

Edukacja zdrowotna w szkołach – nowa szansa dla młodzieży

Od roku szkolnego 2025/2026 nowy przedmiot - edukacja zdrowotna zastąpiła wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) w klasach IV–VIII i w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia obejmują: zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne, cyfrowe i środowiskowe. W tym roku w zajęciach uczestniczy ok. 30% uprawnionych uczniów.

Ekspert podkreśla, że rzetelna edukacja psychoseksualna może uchronić dzieci przed szkodliwym wpływem pornografii i niebezpiecznymi zachowaniami w sieci.

Konsekwencje braku edukacji i nadzoru

Brak wsparcia edukacyjnego może prowadzić do:

ciąż u nieletnich,

nielegalnych aborcji,

wzrostu zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową,

podejmowania usług seksualnych przez młodzież.

Dlatego rola rodziców i państwa w edukacji dzieci jest kluczowa.