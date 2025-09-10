Z najnowszego „Barometru Edukacyjnego" opublikowanego przez monachijski instytutu Ifo wynika, że ogromna większość Niemców chce ograniczeń wiekowych dla osób korzystających mediów społecznościowych, takich jak np. z TikToka. Z badania wynika, że 85 procent dorosłych mieszkańców Niemiec opowiada się za wprowadzeniem minimalnego wieku dla użytkowników mediów społocznościowych. Według badania założenie własnego konta w aplikacjach takich jak TikTok, Instagram czy Snapchat powinno być możliwe od 16 roku życia.

Reklama

Młodzi też są za ograniczeniem wieku

Badanie, które zostało przeprowadzone w maju i czerwcu wykazało także, że nie tylko dorośli uważają, że zbyt młode osoby nie powinny korzystać bez nadzoru z mediów społecznościowych. W ankiecie wzięło udział 2982 osoby dorosłe (w wieku 18-69 lat) oraz 1033 osoby w wieku 14-17 lat. Jak się okazało 47 proc. respondentów w grupie młodych osób opowiedziało się za rozwiązaniem ograniczającym wiek użytkowników społecznściówek.

Godziny spędzone w mediach społecznościowych

W obecnym cyfrowym świecie media społecznościowe mają ogromny wpływ na codzienne życie zarówno młodych jak i dorosłych ludzi. Jak pokazują badania, 78 procent młodzieży i 58 procent dorosłych każdego dnia korzysta z mediów społecznościowych ponad godzinę. W grupie młodych ludzie 31 procent korzysta z nich przez ponad trzy godziny dziennie, prawie 50 procent od jednej do trzech godzin, a 18 procent poniżej godziny – podaje DW.

Życie bez społecznościówek

Jednocześnie 47 procent dorosłych wolałoby żyć w świecie bez mediów społecznościowych, a tylko 40 procent wolałoby żyć w świecie z mediami społecznościowymi. Natomiast wśród młodzieży 68 procent uważa, że wolałoby żyć w świecie z mediami społecznościowymi.

Szkoła bez smartfonów

Jak wykazało badanie, zdecydowana większość respondentów jest za zakazem używania smartfonów w szkołach. Za takim zakazem w szkołach podstawowych opowiedziało się 64 proc. dorosłych i 57 proc. młodzieży. Podobny odsetek respondentów (63 proc. dorosłych i 58 proc. młodych) opowiedziało się też za zakazem używania smartfonów w szkołach średnich.

Źródło: Deutsche Welle