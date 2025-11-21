Dożywotnie zniżki nie tylko dla rodzin z małymi dziećmi i seniorów

Dokument, o którym mowa, to Karta Dużej Rodziny, najczęściej kojarzona z rodzinami posiadającymi troje lub więcej niepełnoletnich dzieci. I właśnie tu pojawia się największe zaskoczenie.

Mało kto wie, że Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom dorosłych dzieci, i to dożywotnio, bez względu na to, gdzie dzieci mieszkają, ile mają lat i czy pozostają na utrzymaniu rodziców.

Dlatego uprawnienie to dotyczy ogromnej liczby osób po 50. roku życia, gdyż właśnie w tym wieku dzieci zwykle opuszczają dom rodzinny, a rodzice przestają pamiętać, że nadal mogą korzystać z benefitów. Tymczasem z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać: 30-latkowie, 40-latkowie, 50-latkowie, seniorzy po 60., 70. i 80. roku życia.

Jest dokładnie jeden warunek

Zgodnie z oficjalnymi zasadami opublikowanymi na GOV:

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek i miejsce zamieszkania.

Nie liczy się dochód, majątek, status zawodowy ani to, czy dzieci są dorosłe. Prawo jest bezterminowe, karta pozostaje ważna do końca życia.

To oznacza, że:

jeśli ktoś wychował trójkę dzieci 20 lat temu - nadal ma prawo do zniżek,

jeśli dzieci są dziś dorosłe i niezależne - prawo nadal przysługuje,

jeśli rodzic ma dziś 50+, 60+, 70+ - nadal może korzystać z karty.

Z jakich zniżek można korzystać z Kartą Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to jeden z największych systemów rabatowych w Polsce. Obejmuje tysiące partnerów, w tym sklepy, usługi, instytucje, punkty medyczne i firmy komercyjne.

Najczęstsze zniżki to:

5–10% na zakupy codzienne,

na zakupy codzienne, 10–20% na usługi i wybrane produkty,

na usługi i wybrane produkty, 20–30% w akcjach specjalnych,

w akcjach specjalnych, zniżki ustawowe: 37% na bilety kolejowe jednorazowe i 49% na miesięczne.

W praktyce KDR obniża koszt:

zakupów spożywczych w sieciach takich jak Carrefour, Kaufland, Selgros, Auchan, Lidl (nie jest partnerem, ale ma lokalne promocje),

(nie jest partnerem, ale ma lokalne promocje), wybranych produktów w wielu mniejszych sklepach,

paliwa na niektórych stacjach,

odzieży, obuwia, okularów i sprzętu sportowego,

zajęć rekreacyjnych i usług medycznych,

księgarni, aptek i sklepów internetowych.

To realne oszczędności, szczególnie przed świętami.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Gdzie złożyć wniosek?

w urzędzie gminy lub miasta,

albo online przez portal Emp@tia (oficjalny GOV).

Karta wydawana jest najczęściej w ciągu 3–14 dni, zależy od gminy. Elektroniczna wersja często jest szybciej. W okresie przedświątecznym warto złożyć wniosek wcześniej, bo obciążenie urzędów rośnie.

Czy karta jest płatna?

forma elektroniczna - bezpłatna,

forma plastikowa - zazwyczaj bezpłatna lub za symboliczną opłatą.

Czy oboje rodzice otrzymują Kartę Dużej Rodziny?

Tak. Każdy rodzic otrzymuje własną kartę, więc:

mama korzysta ze swoich zniżek,

tata korzysta ze swoich zniżek,

Przy dwójce rodziców daje to podwójny dostęp do partnerów KDR i podwójną szansę na obniżenie kosztów codziennych i świątecznych zakupów.

Najpopularniejsze sklepy i firmy honorujące Kartę Dużej Rodziny

Poniżej znajduje się lista najczęściej odwiedzanych punktów, w których można skorzystać z Karty Dużej Rodziny. To partnerzy działający w większości miast w Polsce:

Carrefour

Auchan

Kaufland

Selgros Cash & Carry

wybrane sklepy franczyzowe i lokalne sieci spożywcze

Stacje benzynowe: Circle K, Shell (wybrane stacje), lokalni operatorzy paliwowi współpracujący z programem

Sklepy odzieżowe, obuwnicze i sportowe

wybrane salony optyczne

sklepy sportowe i turystyczne

sklepy z odzieżą damską i męską (w zależności od regionu)

Apteki i punkty medyczne

sieci i apteki indywidualne współpracujące z programem

gabinety rehabilitacji

prywatne placówki medyczne z rabatami dla KDR

księgarnie

sklepy papiernicze

drogerie i perfumerie (lokalne)

zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

gabinety fizjoterapii

siłownie, baseny, obiekty sportowe

restauracje i kawiarnie współpracujące z programem

usługi fotograficzne, drukarnie, pralnie

ośrodki wypoczynkowe

hotele i pensjonaty

parki rozrywki

muzea i instytucje kultury

Gdzie znaleźć pełną listę partnerów?

Pełną, oficjalną i aktualizowaną na bieżąco wyszukiwarkę znajdziesz na stronie gov.pl (wyszukiwarka partnerów).