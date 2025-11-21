Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, aż 15 wykonawców złożyło oferty na realizację obwodnicy Pisza. Oferty zaprojektowania i budowy trasy o długości ponad 7 km wynoszą od 135 mln zł do 238,7 mln zł. Dwanaście z nich mieści się w budżecie inwestora, który przeznaczył na realizację tej inwestycji 220,6 mln zł. Złożone oferty będą teraz sprawdzane, aby wybrać najkorzystniejszą.
Oferty 15. wykonawców
Najtańszą propozycję o wartości 135,05 mln zł złożyło konsorcjum Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal z siedzibą w Warszawie. Najdrożej inwestycję wyceniła firma Strabag z siedzibą w Pruszkowie, której oferta opiewa na kwotę 238,65 mln zł, przekraczając budżet inwestora o około 18 mln zł.
Oto pełna lista ofert na budowę obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63.
|Lp.
|Nazwa oraz siedziba wykonawcy
|Cena ofertowa (zł brutto)
|1
|POLAQUA Sp. z o.o. Piaseczno
|224 429 770,44 zł
|2
|INTOP Warszawa Sp. z o.o. Warszawa
|167 518 682,63 zł
|3
|Trakcja S.A. Warszawa
|183 509 618,17 zł
|4
|PORR S.A. Warszawa
|151 947 982,35 zł
|5
|BUDIMEX S.A. Warszawa
|161 645 210,10 zł
|6
|Konsorcjum: Lider: DOMOST Sp. z o.o. Małkinia Górna Partner: BIK PROJEKT Sp. o.o. Łomża Partner: RAITIL Sp. z o.o. Warszawa
|231 483 783,54 zł
|7
|Duna Polska S.A. (dawniej Mota-Engil Central Europe S.A.) Kraków
|174 415 889,00 zł
|8
|Mostostal Warszawa S.A. Warszawa
|178 998 652,97 zł
|9
|STRABAG Sp. z o.o. Pruszków
|238 651 946,53 zł
|10
|Konsorcjum: Lider: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. Warszawa Partner: Aldesa Construcciones S.A. Madryt, Hiszpania
|154 674 977,06 zł
|11
|Rubau Polska Sp. z o.o. Warszawa
|183 187 926,16 zł
|12
|MIRBUD S.A. Skierniewice
|206 309 706,72 zł
|13
|UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski
|146 877 625,21 zł
|14
|Konsorcjum: Lider: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. Warszawa Partner: Polimex Mostostal S.A. Warszawa
|135 049 169,37 zł
|15
|Konsorcjum: Lider: P.H.U.B. Piotr Pawlica Drelów Partner: Wysowa Mosty Sp. z o.o. Stanisławów Pierwszy
|167 279 290,79 zł
Zakres prac na obwodnicy Pisza
Obwodnica Pisza zostanie wybudowania jako jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) w ciągu dróg DK58 i DK63. Trasa będzie miała długość 7,4 km. Na trasie powstaną cztery ronda, które połączą trasę główną z istniejącym układem komunikacyjnym.
Na obwodnicy powstanie szesnaście obiektów inżynierskich, w tym: most nad rzeką Pisa z funkcją przejścia dla zwierząt, sześć wiaduktów, w tym dwa z funkcją przejścia dla zwierząt oraz dziewięć przejść dla małych zwierząt.
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to III kwartał 2027 r.
Przebieg obwodnicy Pisza
Obwodnica rozpoczyna swój bieg na północ od Pisza na drodze krajowej nr 63., następnie przetnie drogę krajową nr 58 (ul. Olsztyńska) i zakończy swój bieg po południowowschodniej części Pisza na DK 63 na ulicy Warszawskiej.
Podstawowym celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta, co poprawi przepustowość, warunki ruchu i bezpieczeństwo na drogach krajowych nr 58 i 63 oraz wyeliminuje uciążliwości ruchu tranzytowego dla mieszkańców Pisza.