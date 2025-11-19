rozwiń >

Waloryzacja emerytur – co to oznacza dla seniorów?

Waloryzacja świadczeń zaplanowana na 1 marca 2026 roku wyniesie prawdopodobnie 4,88%. Choć to mniej niż w latach wcześniejszych, pozwoli utrzymać realną wartość emerytur w warunkach niższej inflacji. Przypomnijmy, że w 2025 roku emerytury oraz dodatki zostały zwaloryzowane o 5,5%, a najniższa emerytura w tym roku wynosi 1878,91 zł brutto. W 2026 roku najniższa emerytura wyniesie 1970,6 zł brutto, czyli więcej o 91,69 zł brutto, co przełoży się na 83,44 zł netto.

Dla wielu seniorów nawet niewielki wzrost dodatków oznacza realne wsparcie w codziennych wydatkach, zwłaszcza na leki, żywność i ogrzewanie. Poniżej przegląd wszystkich dodatków dla seniorów i podwyżek jakie na nich czekają.

13. i 14. emerytura 2025

13. emerytura to dodatkowe, coroczne świadczenie wypłacane wszystkim emerytom i rencistom. W 2025 roku 13. emerytura wypłacana jest w wysokości 1 878,91 zł brutto, czyli 1615,77 zł netto. W 2026 roku wyniesie 1970,6 zł brutto, czyli 1699 zł netto. Świadczenie jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

14. emerytura również wynosi 1 878,91 zł brutto, a po podwyżce wyniesie 1970,6 zł brutto. To dodatkowe świadczenie wypłacane emerytom i rencistom, wprowadzone w celu wsparcia osób o niższych dochodach. Pełną czternastkę otrzymają osoby, których emerytura, renta lub suma pobieranych świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – oznacza to, że czternasta emerytura będzie pomniejszana dokładnie o tyle, o ile przekroczony został próg. Wypłacana jest z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Dodatek pielęgnacyjny po 65. roku życia

To jedno z najczęściej przyznawanych świadczeń dodatkowych. Przysługuje osobom, które ukończyły 65 lat i zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. W 2025 roku dodatek wynosi 348,22 zł miesięcznie, natomiast po waloryzacji w marcu 2026 roku wzrośnie do około 365 zł.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z orzeczeniem lekarskim potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia

Każdy emeryt, który ukończy 75 lat, otrzymuje ten dodatek automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku. W 2025 roku dodatek wynosi 348,23 zł, a po marcowej waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do około 365 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane jest razem z emeryturą, a ZUS nalicza je z urzędu w miesiącu, w którym senior kończy 75 lat.

Dodatek kombatancki po 60. roku życia

Dodatek kombatancki to forma uhonorowania osób, które brały udział w walce o niepodległość Polski. W 2025 roku wynosi 348,22 zł, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do około 365 zł. Dodatek przysługuje kobietom po 55. roku życia i mężczyznom po 60. roku życia, którzy posiadają zaświadczenie o statusie kombatanta wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wniosek o wypłatę należy złożyć w ZUS.

Dodatek kompensacyjny

To świadczenie uzupełniające dodatek kombatancki, stanowi jego niewielkie wyrównanie. W 2025 roku wynosi 52,24 zł miesięcznie, natomiast po waloryzacji o 4,88% wzrośnie do 54,79 zł. Świadczenie jest automatycznie przyznawane osobom, które pobierają dodatek kombatancki.

Dodatek dla byłych żołnierzy

Ten dodatek przeznaczony jest dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych przed 1960 rokiem, a także dla górników i osób deportowanych do pracy przymusowej. W 2025 roku wynosi 348,22 zł, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do około 365 zł miesięcznie.

Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi okres zatrudnienia przymusowego.

Dodatek za tajne nauczanie

Przysługuje osobom, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie. W 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie, a po waloryzacji 2026 wzrośnie do około 365 zł. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokumenty potwierdzające działalność edukacyjną w czasie wojny.

Dodatek pielęgnacyjny dla Inwalidy Wojennego

To jedno z najwyższych świadczeń dodatkowych wypłacanych przez ZUS. Przysługuje inwalidom wojennym uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. W 2025 roku dodatek wynosi 522,34 zł, a po waloryzacji w marcu 2026 roku wzrośnie do 547,83 zł miesięcznie. Z kolei dodatek do renty inwalidy wojennego wzrośnie z 1332,25 zł do około 1397 zł.

Dodatek dla deportowanych

To świadczenie przyznawane osobom, które zostały przymusowo deportowane do pracy lub obozów w czasie wojny. W 2025 roku jego wysokość wynosi od 17,46 zł do 330,87 zł, a po waloryzacji w 2026 roku kwoty wzrosną do 18,31 zł – 347,02 zł miesięcznie.

Aby uzyskać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS i udokumentować okres deportacji lub pracy przymusowej.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to rekompensata dla kombatantów i osób uprawnionych z tytułu dodatku kombatanckiego za zwiększone zużycie energii. W 2025 roku wynosił 312,71 zł miesięcznie, a po waloryzacji w 2026 roku wzrośnie do 327,97 zł. Świadczenie jest przyznawane automatycznie i wypłacane razem z pozostałymi dodatkami.

Świadczenie honorowe dla stulatków

To wyjątkowe świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat życia. ZUS przyznaje je automatycznie - nie trzeba składać wniosku. W 2026 roku świadczenie honorowe wyniesie 6678,60 zł brutto miesięcznie, co stanowi ponad 300 zł więcej niż w roku 2025. Kwota ta jest stała i nie ulega zmianie w kolejnych miesiącach po przyznaniu świadczenia.

Bon senioralny 2026

W 2026 roku rząd planuje również kontynuację bonu senioralnego – wsparcia finansowego dla osób powyżej 65. roku życia, które nie korzystają z usług opiekuńczych finansowanych z gmin. Bon ma wynosić około 2500 zł rocznie i będzie można przeznaczyć go na opiekę domową, rehabilitację lub pomoc w codziennych czynnościach. Program ma objąć seniorów o niskich dochodach i będzie finansowany z budżetu państwa.