Kiedy wypada Wielkanoc 2026 i jakie dni są ustawowo wolne

Wielkanoc jest świętem ruchomym, dlatego każdego roku przypada w innym terminie. Zgodnie z tradycją chrześcijańską święto to wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Z tego powodu możliwe daty Wielkanocy mieszczą się w przedziale od 22 marca do 25 kwietnia.

Reklama

W 2026 r. Wielkanoc przypada:

Niedziela Wielkanocna - 5 kwietnia 2026 r.

Poniedziałek Wielkanocny (Śmigus-Dyngus) – 6 kwietnia 2026 r.

To właśnie te dwa dni są ustawowo wolne od pracy. W praktyce oznacza to, że większość pracowników wróci do pracy we wtorek 7 kwietnia.

W ostatnim czasie pojawiły się również propozycje, aby dniem wolnym był także Wielki Piątek (3 kwietnia 2026 r.). Wymagałoby to jednak zmiany przepisów – nowelizacji ustawy, przyjęcia jej przez Sejm i Senat oraz podpisu prezydenta. Rząd potwierdził jednak, że w 2026 r. czasu na wprowadzenie takiej zmiany już nie ma, dlatego Wielki Piątek pozostanie normalnym dniem pracy.

Wtorek po Wielkanocy wolny? Tak, dla części pracowników

Choć wtorek 7 kwietnia 2026 r. nie jest ustawowo dniem wolnym, w praktyce część osób może mieć wtedy wolne. Powodem jest tzw. wiosenna przerwa świąteczna w szkołach.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 potrwa ona od 2 do 7 kwietnia 2026 r. (od czwartku do wtorku). Oznacza to sześć dni bez zajęć dydaktycznych dla uczniów.

Wtorek po Wielkanocy jest więc dla uczniów kolejnym dniem przerwy od lekcji. W przypadku nauczycieli sytuacja wygląda jednak inaczej - formalnie nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

Nauczyciele mogą w tym czasie m.in. pełnić dyżury opiekuńcze w szkole, przygotowywać materiały dydaktyczne lub wykonywać inne obowiązki zlecone przez dyrektora. Jeśli jednak dyrektor szkoły zdecyduje inaczej albo placówka nie organizuje zajęć opiekuńczych, część nauczycieli faktycznie może mieć tego dnia wolne.

Dodatkowy dzień wolny zależy często od pracodawcy

Wtorek po lanym poniedziałku bywa też wolny w niektórych firmach i instytucjach, ale wynika to wyłącznie z decyzji pracodawcy.

Zdarza się, że urzędy lub instytucje publiczne skracają pracę w okresie świątecznym, firmy prywatne wprowadzają dodatkowy dzień wolny albo pracodawcy udzielają pracownikom dnia wolnego za pracę w innym terminie.

Najczęściej dodatkowy wolny dzień przypada jednak w Wielki Piątek, a nie we wtorek po świętach. W przypadku wtorku po Wielkanocy wszystko zależy od wewnętrznych decyzji danej instytucji lub przedsiębiorstwa.