Czas pracy w handlu w okresie okołoświątecznym

I tak nie jest już dopuszczalne wykonywanie pracy czy czynności związanych z handlem nie tylko w dwa dni Świąt Wielkanocnych ale i również w Wielką Sobotę po godzinie 14. Nie ma znaczenia rodzaj zatrudnienia danej osoby czy jest to umowa o pracę czy cywilnoprawna bądź praca tymczasowa.

Należy pamiętać, że czas pracy w handlu jest traktowany jako wykonywanie swoich zadań od godziny 24 w dniu bezpośrednio poprzedzającym święto a godziną 24 w święto.

Kto może sprzedawać w Wielką Sobotą po 14 i Święta Wielkanocne

Otwarty może być sklep w prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Taka osoba może wszakże skorzystać podczas handlu z nieopłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych lub małżonka oraz przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków. Te osoby wszakże, nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi u przedsiębiorcy, którzy korzysta z ich pomocy.

Gdzie można zrobić zakupy w Wielką Sobotę po 14 i Święta Wielkanocne

Miejsca takie można podzielić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (nie tylko w zakresie handlu) albo też przeważającego jej rodzaju, a także miejsca usytuowania.

Zawsze można zrobić zakupy na stacji benzynowej oraz w:

aptece,

zakładzie leczniczym dla zwierząt,

hurtowni farmaceutycznej,

zakładzie pogrzebowym,

piekarni, cukierni i lodziarni.

Jeśli chodzi o kolejną grupę miejsc ma znaczenie przeważający rodzaj prowadzonej działalności w zakresie:

handlu :

: kwiatami,

pamiątkami lub dewocjonaliami,

prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych

oraz usług pocztowych.

Istotne jest również miejsce położenie danej placówki handlowej tj. mogą działać te znajdujące się w:

obiektach infrastruktury krytycznej np. w elektrowniach

zakładach:

hotelarskich,

prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,

leczniczych,

a także na:

dworcach i przystaniach, portach lotniczych oraz w strefach wolnocłowych,

środkach transportu np. w samolotach czy na statkach,

terenie jednostek wojskowych i penitencjarnych,

oraz przy cmentarzach w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami.

Mogą też funkcjonować sklepy i platformy internetowe oraz automaty sprzedażowe. Istniej możliwość handlu na festynach, jarmarkach i innych imprezach okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych niezależnie od miejsca w którym się odbywają. Wyłączeniu spod ograniczenia sprzedaży w święta podlegają również placówki handlowe, w których przeważająca działalność ma charakter gastronomiczny.