Czas pracy w handlu w okresie okołoświątecznym
I tak nie jest już dopuszczalne wykonywanie pracy czy czynności związanych z handlem nie tylko w dwa dni Świąt Wielkanocnych ale i również w Wielką Sobotę po godzinie 14. Nie ma znaczenia rodzaj zatrudnienia danej osoby czy jest to umowa o pracę czy cywilnoprawna bądź praca tymczasowa.
Należy pamiętać, że czas pracy w handlu jest traktowany jako wykonywanie swoich zadań od godziny 24 w dniu bezpośrednio poprzedzającym święto a godziną 24 w święto.
Kto może sprzedawać w Wielką Sobotą po 14 i Święta Wielkanocne
Otwarty może być sklep w prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Taka osoba może wszakże skorzystać podczas handlu z nieopłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych lub małżonka oraz przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków i dziadków. Te osoby wszakże, nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi u przedsiębiorcy, którzy korzysta z ich pomocy.
Gdzie można zrobić zakupy w Wielką Sobotę po 14 i Święta Wielkanocne
Miejsca takie można podzielić w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (nie tylko w zakresie handlu) albo też przeważającego jej rodzaju, a także miejsca usytuowania.
Zawsze można zrobić zakupy na stacji benzynowej oraz w:
- aptece,
- zakładzie leczniczym dla zwierząt,
- hurtowni farmaceutycznej,
- zakładzie pogrzebowym,
- piekarni, cukierni i lodziarni.
Jeśli chodzi o kolejną grupę miejsc ma znaczenie przeważający rodzaj prowadzonej działalności w zakresie:
- handlu:
- kwiatami,
- pamiątkami lub dewocjonaliami,
- prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych
oraz usług pocztowych.
Istotne jest również miejsce położenie danej placówki handlowej tj. mogą działać te znajdujące się w:
- obiektach infrastruktury krytycznej np. w elektrowniach
- zakładach:
- hotelarskich,
- prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,
- leczniczych,
a także na:
- dworcach i przystaniach, portach lotniczych oraz w strefach wolnocłowych,
- środkach transportu np. w samolotach czy na statkach,
- terenie jednostek wojskowych i penitencjarnych,
oraz przy cmentarzach w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami.
Mogą też funkcjonować sklepy i platformy internetowe oraz automaty sprzedażowe. Istniej możliwość handlu na festynach, jarmarkach i innych imprezach okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych niezależnie od miejsca w którym się odbywają. Wyłączeniu spod ograniczenia sprzedaży w święta podlegają również placówki handlowe, w których przeważająca działalność ma charakter gastronomiczny.
Ustawa z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (j.t. z 2025 r. poz.301)