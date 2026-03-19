Przeciętne wynagrodzenie w lutym 2026 r.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2026 r. wyniosło 9 135,69 zł, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w ujęciu rok do roku. Dynamika płac okazała się jednak niższa od oczekiwań rynkowych – konsensus PAP Biznes zakładał wzrost na poziomie 6,6 proc.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło

Jednocześnie dane wskazują na dalsze osłabienie po stronie rynku pracy. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,8 proc. rok do roku, co było zgodne z prognozami ekonomistów. Oznacza to kontynuację trendu spadkowego obserwowanego w ostatnich miesiącach.

Poniżej dane za luty i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) WYNAGRODZENIE w II 9135,69 6,1 1,5 konsensus PAP 6,6 2,0 dane za I 6,1 -6,1 w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) ZATRUDNIENIE w II 6398,1 -0,8 0,0 konsensus PAP -0,8 0,0 dane za I -0,8 -0,2

Połączenie wolniejszego od oczekiwań wzrostu wynagrodzeń oraz spadku zatrudnienia może sygnalizować stopniowe schładzanie się rynku pracy. Z jednej strony presja płacowa pozostaje dodatnia, jednak jej tempo wyraźnie hamuje. Z drugiej strony firmy wciąż ograniczają liczbę etatów, co może wynikać z ostrożniejszego podejścia do kosztów w warunkach niepewnego otoczenia gospodarczego.