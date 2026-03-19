Przeciętne wynagrodzenie w lutym 2026 r.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2026 r. wyniosło 9 135,69 zł, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w ujęciu rok do roku. Dynamika płac okazała się jednak niższa od oczekiwań rynkowych – konsensus PAP Biznes zakładał wzrost na poziomie 6,6 proc.
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło
Jednocześnie dane wskazują na dalsze osłabienie po stronie rynku pracy. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,8 proc. rok do roku, co było zgodne z prognozami ekonomistów. Oznacza to kontynuację trendu spadkowego obserwowanego w ostatnich miesiącach.
Poniżej dane za luty i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.
|w PLN
|zmiana rdr (w proc.)
|zmiana mdm (w proc.)
|WYNAGRODZENIE w II
|9135,69
|6,1
|1,5
|konsensus PAP
|6,6
|2,0
|dane za I
|6,1
|-6,1
|w tys.
|zmiana rdr (w proc.)
|zmiana mdm (w proc.)
|ZATRUDNIENIE w II
|6398,1
|-0,8
|0,0
|konsensus PAP
|-0,8
|0,0
|dane za I
|-0,8
|-0,2
Połączenie wolniejszego od oczekiwań wzrostu wynagrodzeń oraz spadku zatrudnienia może sygnalizować stopniowe schładzanie się rynku pracy. Z jednej strony presja płacowa pozostaje dodatnia, jednak jej tempo wyraźnie hamuje. Z drugiej strony firmy wciąż ograniczają liczbę etatów, co może wynikać z ostrożniejszego podejścia do kosztów w warunkach niepewnego otoczenia gospodarczego.