Ryczałt energetyczny to świadczenie określone w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego celem jest częściowe zrekompensowanie wydatków na energię elektryczną ponoszonych przez gospodarstwa domowe uprawnionych osób. Dodatek ten wypłaca ZUS, a jego kwota jest co roku waloryzowana, tak aby uwzględniać rosnące koszty życia i inflację.

ZUS od 1 marca wypłaca 336,16 zł co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym, dlatego nie przysługuje wszystkim osobom starszym. Mogą się o niego ubiegać wyłącznie osoby wymienione w ustawie o kombatantach, którym obok innych uprawnień, przyznano również to wsparcie.

Do grupy uprawnionych zaliczają się m.in.:

kombatanci oraz inne osoby posiadające odpowiedni status uprawniający,

oraz inne osoby posiadające odpowiedni status uprawniający, żołnierze zastępczej służby wojskowej , którzy byli przymusowo kierowani do pracy np. w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu czy w batalionach budowlanych,

, którzy byli przymusowo kierowani do pracy np. w kopalniach, kamieniołomach, przy wydobyciu rud uranu czy w batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, o ile pobierają emeryturę lub rentę,

oraz innych osobach uprawnionych, o ile pobierają emeryturę lub rentę, wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pod warunkiem że mają przyznane świadczenie emerytalne lub rentowe.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Od 1 marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. Wysokość tego świadczenia jest co roku ogłaszana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie odpowiednich przepisów ustawy. Oznacza to, że dodatek podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak emerytury i renty, a zaktualizowana kwota obowiązuje zawsze od marca.

Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 336,16 zł kluczowy jest jeden dokument

O przyznaniu ryczałtu energetycznego nie decyduje ani wiek osoby składającej wniosek, ani wysokość jej dochodów. Najważniejsze jest posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową lub wdowcem po takiej osobie, a także pobieranie emerytury, renty lub innego podobnego świadczenia.

Aby otrzymać dodatek, trzeba uzyskać decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza działalność kombatancką lub doznane represje. W przypadku wdów i wdowców konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich uprawnienia jako członków rodziny osoby objętej programem. Osoby, które odbywały zastępczą służbę wojskową i były przymusowo kierowane do pracy, powinny z kolei dostarczyć zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień. Natomiast wdowy po takich żołnierzach muszą przedłożyć dokument wydany przez właściwy organ wojskowy, potwierdzający przysługujące im prawa.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?

Sprawdź, czy spełniasz wymagania – konieczne jest posiadanie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającej status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców potrzebny jest dokument potwierdzający prawo do świadczeń jako członka rodziny osoby uprawnionej. Wypełnij wniosek ZUS-ERK – to formularz wykorzystywany zarówno przy ubieganiu się o emeryturę lub rentę, jak i o ryczałt energetyczny. Można go otrzymać w placówce ZUS lub pobrać w wersji online. Złóż dokumenty – wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można dostarczyć osobiście do oddziału ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), przesłać pocztą, a w przypadku osób przebywających za granicą – również za pośrednictwem konsulatu. Poczekaj na rozpatrzenie sprawy – decyzja zazwyczaj wydawana jest w ciągu około 30 dni od momentu dostarczenia kompletnej dokumentacji i wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Po jej pozytywnym rozpatrzeniu dodatek zostanie doliczony do wypłacanego świadczenia. Dołącz wymagane zaświadczenia – najczęściej jest to decyzja UdSKiOR potwierdzająca status osoby uprawnionej lub dokumenty wojskowe (w przypadku osób przymusowo kierowanych do pracy). Wdowy i wdowcy powinni dodatkowo przedstawić decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń po zmarłym kombatancie.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w dowolnym momencie, ponieważ przepisy nie określają terminu końcowego. Po otrzymaniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów ZUS ma do 30 dni na wydanie decyzji. Jeśli zostanie ona rozpatrzona pozytywnie, świadczenie trafi do wypłaty najpóźniej w miesiącu następującym po złożeniu wniosku.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego mogą korzystać także z innych świadczeń oraz form wsparcia finansowego. Zaliczają się do nich m.in.:

dodatek kombatancki w wysokości 366,68 zł,

dodatek kompensacyjny wynoszący 55 zł,

świadczenie dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową – 366,68 zł,

świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 18,39 zł do 348,40 zł miesięcznie.

Ponadto Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zapewnia również inne formy pomocy. Obejmują one m.in. dofinansowanie do aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji – zarówno w domu, jak i w trybie ambulatoryjnym. W określonych przypadkach można także ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe, przyznawane jednorazowo lub okresowo po spełnieniu odpowiednich warunków.

W typowych sytuacjach ryczałt energetyczny wypłacany jest co miesiąc razem z emeryturą lub rentą, zgodnie z obowiązującymi terminami przekazywania świadczeń. Pieniądze trafiają do uprawnionych w jednym z wyznaczonych dni danego miesiąca:

1. dzień miesiąca,

6. dzień miesiąca,

10. dzień miesiąca,

15. dzień miesiąca,

20. dzień miesiąca,

25. dzień miesiąca.

Czy 336,16 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?

Ryczałt energetyczny to ustawowy dodatek do emerytury lub renty, wypłacany jako stała kwota pieniężna. Trafia on do uprawnionych w całości wraz ze świadczeniem głównym i – w przeciwieństwie do dochodów z pracy – nie podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że beneficjent otrzymuje pełne 336,16 zł „na rękę”. Co więcej, obowiązujące przepisy nie wymagają rozliczania ani wskazywania, na co zostały przeznaczone te środki.