W kwietniu, razem z regularną emeryturą, seniorzy otrzymają także dodatkowe świadczenie w postaci 13. emerytury. Środki zostaną przekazane jednorazowo przelewem na konto lub przekazem pocztowym, dlatego wypłata będzie wyższa niż zwykle. Choć dla większości osób przebiegnie to bez problemów, w niektórych sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zażądać zwrotu tych pieniędzy. Kogo może to dotyczyć?

Komu przysługuje 13. emerytura w 2026 roku?

13. emerytura w 2026 roku przysługuje osobom, które na dzień 31 marca posiadają prawo do jednego z niżej wymienionych świadczeń:

emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej oraz emerytury częściowej),

renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych),

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Te osoby będą musiały oddać 13. emerytury. ZUS wskazuje, kto stracił prawo do dodatkowego świadczenia

13. emerytura nie zostanie przyznana osobom, którym wskazane świadczenia będą zawieszone w dniu 31 marca 2026 roku. Jeśli mimo to dodatkowe pieniądze trafią na konto, ZUS może domagać się ich zwrotu. Sytuacja ta dotyczy głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę, które jednocześnie pracują i przekroczyły dopuszczalny próg dochodów wynoszący 130% przeciętnego wynagrodzenia.

13 emerytura 2026 – limity dorabiania do emerytury

Progi dorabiania do emerytury ustalane są w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku wcześniejszych emerytów przekroczenie 130% tej kwoty oznacza utratę prawa do świadczenia. Od 1 marca 2026 roku obowiązuje nowy limit zarobków dla tej grupy oraz dla rencistów i wynosi on obecnie 11 957,20 zł brutto. Jeśli dochód przekroczy tę granicę, wypłata świadczenia zostaje zawieszona, a tym samym znika prawo do otrzymania 13. emerytury.

Jakie świadczenia może zawiesić ZUS?

Poza emeryturą ZUS może zawiesić także inne świadczenia. Należą do nich:

emerytura pomostowa;

renta socjalna;

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

renta z tytułu niezdolności do pracy;

renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową;

renta inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;

renta rodzinna po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;

renta rodzinna.

Komu jeszcze nie przysługuje 13. emerytura?

Chociaż w 2026 roku większość seniorów otrzyma 13. emeryturę, są sytuacje, w których świadczenie to nie zostanie przyznane. Oprócz osób, którym na dzień 31 marca 2026 roku zawieszono wypłatę z powodu przekroczenia limitów zarobków, dodatkowe pieniądze nie przysługują również:

osobom mieszkającym za granicą, które nie są objęte polskim systemem ubezpieczeń społecznych,

sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku,

osobom otrzymującym tzw. emeryturę olimpijską.

13. emerytura 2026 – kiedy wypłaty?

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu 2026 roku wraz z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Ze względu na kalendarz, harmonogram wypłat z ZUS w tym miesiącu przedstawia się następująco: