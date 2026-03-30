W kwietniu, razem z regularną emeryturą, seniorzy otrzymają także dodatkowe świadczenie w postaci 13. emerytury. Środki zostaną przekazane jednorazowo przelewem na konto lub przekazem pocztowym, dlatego wypłata będzie wyższa niż zwykle. Choć dla większości osób przebiegnie to bez problemów, w niektórych sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zażądać zwrotu tych pieniędzy. Kogo może to dotyczyć?
Komu przysługuje 13. emerytura w 2026 roku?
13. emerytura w 2026 roku przysługuje osobom, które na dzień 31 marca posiadają prawo do jednego z niżej wymienionych świadczeń:
- emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej oraz emerytury częściowej),
- renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych),
- renty szkoleniowej,
- renty socjalnej,
- renty rodzinnej,
- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
- świadczenia pieniężnego dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
- świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.
Te osoby będą musiały oddać 13. emerytury. ZUS wskazuje, kto stracił prawo do dodatkowego świadczenia
13. emerytura nie zostanie przyznana osobom, którym wskazane świadczenia będą zawieszone w dniu 31 marca 2026 roku. Jeśli mimo to dodatkowe pieniądze trafią na konto, ZUS może domagać się ich zwrotu. Sytuacja ta dotyczy głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę, które jednocześnie pracują i przekroczyły dopuszczalny próg dochodów wynoszący 130% przeciętnego wynagrodzenia.
13 emerytura 2026 – limity dorabiania do emerytury
Progi dorabiania do emerytury ustalane są w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku wcześniejszych emerytów przekroczenie 130% tej kwoty oznacza utratę prawa do świadczenia. Od 1 marca 2026 roku obowiązuje nowy limit zarobków dla tej grupy oraz dla rencistów i wynosi on obecnie 11 957,20 zł brutto. Jeśli dochód przekroczy tę granicę, wypłata świadczenia zostaje zawieszona, a tym samym znika prawo do otrzymania 13. emerytury.
Jakie świadczenia może zawiesić ZUS?
Poza emeryturą ZUS może zawiesić także inne świadczenia. Należą do nich:
- emerytura pomostowa;
- renta socjalna;
- nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
- renta z tytułu niezdolności do pracy;
- renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową;
- renta inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
- renta rodzinna po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
- renta rodzinna.
Komu jeszcze nie przysługuje 13. emerytura?
Chociaż w 2026 roku większość seniorów otrzyma 13. emeryturę, są sytuacje, w których świadczenie to nie zostanie przyznane. Oprócz osób, którym na dzień 31 marca 2026 roku zawieszono wypłatę z powodu przekroczenia limitów zarobków, dodatkowe pieniądze nie przysługują również:
- osobom mieszkającym za granicą, które nie są objęte polskim systemem ubezpieczeń społecznych,
- sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku,
- osobom otrzymującym tzw. emeryturę olimpijską.
13. emerytura 2026 – kiedy wypłaty?
Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu 2026 roku wraz z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Ze względu na kalendarz, harmonogram wypłat z ZUS w tym miesiącu przedstawia się następująco:
- 1 kwietnia (środa) – wypłaty zgodnie z planem,
- 3 kwietnia (piątek) – tego dnia trafią środki przewidziane pierwotnie na 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny),
- 10 kwietnia (piątek) – wypłaty bez zmian,
- 15 kwietnia (środa) – wypłaty bez zmian,
- 20 kwietnia (poniedziałek) – wypłaty zgodnie z harmonogramem,
- 24 kwietnia (piątek) – tego dnia wypłacone zostaną świadczenia zaplanowane na 25 kwietnia (sobota).