Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób powyżej 60. roku życia, mający na celu ułatwienie im codziennego życia poprzez dostęp do licznych rabatów i promocji. Posiadacze karty mogą korzystać m.in. z obniżonych cen usług medycznych, tańszych biletów do kin, teatrów i muzeów, a także zniżek w sanatoriach oraz w wybranych sklepach. Program jest stale rozwijany, a liczba partnerów honorujących kartę ciągle rośnie.

Kto może korzystać ze zniżek z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje każdej osobie, która ukończyła 60. rok życia, niezależnie od poziomu dochodów, stanu zdrowia czy aktywności zawodowej. Uprawnieni są zarówno emeryci, jak i seniorzy nadal pracujący. Karta nie zawiera danych osobowych właściciela – jedynie indywidualny numer przypisany uczestnikowi programu i zapisany w formularzu zgłoszeniowym. Aby skorzystać z oferowanych zniżek, wystarczy okazać kartę w miejscu honorującym program.

Tańsze zakupy z Ogólnopolską Kartą Seniora

Obecnie Ogólnopolska Karta Seniora jest honorowana w 2531 punktach sprzedaży w całej Polsce. Partnerzy programu oferują zniżki m.in. na produkty spożywcze, kosmetyki, suplementy, artykuły medyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. W wielu sklepach osoby starsze mogą również korzystać z obniżonych cen na odzież, obuwie, książki czy drobne akcesoria domowe.

Aktualny wykaz placówek oraz szczegółowe informacje o dostępnych rabatach można znaleźć na stronie programu (oks.glosseniora.pl). Lista jest regularnie aktualizowana i uzupełniana.

Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora pozwala korzystać z licznych zniżek, które wspierają osoby starsze i zachęcają je do aktywnego udziału w życiu społecznym. Obecnie program obejmuje ponad 5200 punktów w całym kraju, a ich liczba stale rośnie. Poza sklepami, rabaty dostępne są także w:

sanatoriach i uzdrowiskach – zniżki oferuje 74 placówki,

– zniżki oferuje 74 placówki, usługach medycznych – obejmują m.in. rehabilitację, konsultacje specjalistyczne, badania stomatologiczne oraz zakup okularów korekcyjnych,

– obejmują m.in. rehabilitację, konsultacje specjalistyczne, badania stomatologiczne oraz zakup okularów korekcyjnych, gastronomii – 804 restauracji i kawiarni w całej Polsce honoruje kartę,

– 804 restauracji i kawiarni w całej Polsce honoruje kartę, noclegach – 560 obiektów noclegowych udziela rabatów posiadaczom OKS,

– 560 obiektów noclegowych udziela rabatów posiadaczom OKS, usługach związanych z urodą – np. w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych,

– np. w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych, kulturze i rozrywce – karta umożliwia tańszy wstęp do teatrów, muzeów, centrów kultury oraz na różne wydarzenia artystyczne.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest proste i szybkie. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie glosseniora.pl i wysłać go pocztą na wskazany adres. Dokumenty zgłoszeniowe można także pobrać ze stron internetowych samorządów biorących udział w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz w wybranych urzędach wspierających tę inicjatywę.

Które gminy przystąpiły do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora?

Do programu „Gmina Przyjazna Seniorom” przystąpiło już ponad 338 miast i gmin partnerskich w całej Polsce. Dzięki temu seniorzy mogą korzystać z ulg i zniżek oferowanych w ramach Ogólnopolskiej Karty Seniora w coraz większej liczbie miejsc. Pełną listę partnerów oraz aktualne informacje o dostępnych benefitach można znaleźć na stronie Ogólnopolskiej Karty Seniora (oks.glosseniora.pl), która jest na bieżąco aktualizowana.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Aby uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora, należy uiścić składkę członkowską – 35 zł za kartę ważną przez 12 miesięcy lub 50 zł za wersję dwuletnią. Mieszkańcy gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” są zwolnieni z tej opłaty, ponieważ koszt karty pokrywa ich samorząd. Obecnie w inicjatywie bierze udział 338 miast i gmin, a aktualną listę można sprawdzić na stronie glosseniora.pl.

Czym się różni Ogólnopolska Karta Seniora od legitymacji emeryta?

Legitymacja Emeryta/Rencisty

Co to jest : dokument wydawany przez ZUS, potwierdzający status emeryta lub rencisty.

: dokument wydawany przez ZUS, potwierdzający status emeryta lub rencisty. Dla kogo : osoby pobierające emeryturę lub rentę.

: osoby pobierające emeryturę lub rentę. Uprawnienia : ulgi w komunikacji miejskiej i kolejowej (zgodnie z przepisami), tańsze bilety do kin, teatrów, muzeów.

: ulgi w komunikacji miejskiej i kolejowej (zgodnie z przepisami), tańsze bilety do kin, teatrów, muzeów. Wydawanie: automatyczne, wraz z przyznaniem świadczenia (w wersji elektronicznej).

Karta Seniora (Ogólnopolska Karta Seniora)

Co to jest : program oparty na współpracy z partnerami (firmy, instytucje), oferujący szeroki zakres zniżek.

: program oparty na współpracy z partnerami (firmy, instytucje), oferujący szeroki zakres zniżek. Dla kogo : osoby po 60. roku życia, niezależnie od statusu emerytalnego.

: osoby po 60. roku życia, niezależnie od statusu emerytalnego. Uprawnienia : zniżki w przychodniach, sanatoriach, hotelach, kawiarniach, na zajęcia sportowe i inne usługi.

: zniżki w przychodniach, sanatoriach, hotelach, kawiarniach, na zajęcia sportowe i inne usługi. Wydawanie: na wniosek – bezpłatnie w gminach uczestniczących w programie, poza nimi odpłatnie.

Karta Seniora jest dodatkiem dla wszystkich osób 60+, niekoniecznie emerytów, zapewniającym zniżki w różnych sektorach komercyjnych, kulturalnych i medycznych. Legitymacja emeryta natomiast automatycznie potwierdza prawo do świadczeń i ulg głównie w instytucjach państwowych i komunikacji miejskiej. Obie mogą się uzupełniać, a zakres ulg zależy od lokalizacji i partnerów programu.