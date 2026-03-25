Od 1 kwietnia 2026 roku zaczynają obowiązywać nowe tablice średniego dalszego trwania życia opracowane przez Główny Urząd Statystyczny, które pozostaną aktualne do 31 marca 2027 roku. Z najnowszych danych wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeciętna długość życia wydłużyła się o kilka miesięcy – Polacy żyją dziś dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Jakie są tego konsekwencje? Przede wszystkim niższe emerytury dla osób dopiero przechodzących na świadczenie. Skąd bierze się ta zależność?

Jak ZUS wylicza emeryturę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza wysokość emerytury, dzieląc zgromadzony kapitał przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego życia. Wskaźnik ten pochodzi z tablic publikowanych przez GUS. W praktyce oznacza to, że im dłużej – statystycznie – będziemy żyć, tym niższe będzie miesięczne świadczenie.

Dla przykładu, obecnie dla osób w wieku 60 lat przeciętne dalsze trwanie życia wynosi 266,4 miesiąca. Od 1 kwietnia 2026 roku wzrośnie ono do 268,9 miesiąca. W efekcie kapitał zgromadzony w ZUS przez osobę przechodzącą na emeryturę w tym wieku po tej dacie zostanie podzielony na o 2,5 miesiąca więcej niż dotychczas.

Podobna zmiana dotyczy 65-latków. Aktualnie średnia długość dalszego życia dla tej grupy wynosi 220,8 miesiąca, a od kwietnia 2026 roku wzrośnie do 222,7 miesiąca. Oznacza to, że osoby przechodzące na emeryturę w wieku 65 lat po wejściu w życie nowych tablic będą miały swój kapitał podzielony na o 1,9 miesiąca więcej niż do końca marca.

Nowe tablice długości życia GUS od 1 kwietnia 2026 roku

GUS co roku publikuje tablice średniego dalszego trwania życia, które obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Tablice te przedstawiają prognozowaną liczbę miesięcy, jaką osoba w określonym wieku ma jeszcze do przeżycia. Od 1 kwietnia 2026 roku obowiązywać będą następujące wartości dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny:

Ukończone Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia lata życia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 60 268,9 268,1 267,3 266,5 265,7 264,9 264,2 263,4 262,6 261,8 261,0 260,2 61 259,4 258,6 257,8 257,0 256,3 255,5 254,7 253,9 253,1 252,4 251,6 250,8 62 250,0 249,2 248,5 247,7 246,9 246,1 245,4 244,6 243,8 243,0 242,3 241,5 63 240,7 240,0 239,2 238,5 237,7 237,0 236,2 235,5 234,7 234,0 233,2 232,5 64 231,7 231,0 230,2 229,5 228,7 228,0 227,2 226,5 225,7 225,0 224,2 223,5 65 222,7 222,0 221,3 220,6 219,8 219,1 218,4 217,7 217,0 216,3 215,5 214,8 66 214,1 213,4 212,7 211,9 211,2 210,5 209,8 209,0 208,3 207,6 206,9 206,1 67 205,4 204,7 204,0 203,3 202,6 201,9 201,2 200,5 199,8 199,1 198,4 197,7 68 197,0 196,3 195,6 195,0 194,3 193,6 192,9 192,2 191,5 190,9 190,2 189,5 69 188,8 188,1 187,4 186,8 186,1 185,4 184,7 184,0 183,3 182,7 182,0 181,3 70 180,6 179,9 179,3 178,6 177,9 177,3 176,6 175,9 175,3 174,6 173,9 173,3 71 172,6 171,9 171,3 170,6 169,9 169,3 168,6 167,9 167,3 166,6 165,9 165,3 72 164,6 164,0 163,3 162,7 162,0 161,4 160,7 160,1 159,4 158,8 158,1 157,5 73 156,8 156,2 155,5 154,9 154,3 153,6 153,0 152,4 151,7 151,1 150,5 149,8 74 149,2 148,6 148,0 147,3 146,7 146,1 145,5 144,8 144,2 143,6 143,0 142,3 75 141,7 141,1 140,5 139,9 139,2 138,6 138,0 137,4 136,8 136,2 135,5 134,9 76 134,3 133,7 133,1 132,5 131,9 131,3 130,7 130,1 129,5 128,9 128,3 127,7 77 127,1 126,5 125,9 125,3 124,7 124,1 123,6 123,0 122,4 121,8 121,2 120,6 78 120,0 119,4 118,9 118,3 117,7 117,2 116,6 116,0 115,5 114,9 114,3 113,8 79 113,2 112,6 112,1 111,5 110,9 110,4 109,8 109,2 108,7 108,1 107,5 107,0 80 106,4 105,9 105,3 104,8 104,3 103,7 103,2 102,7 102,1 101,6 101,1 100,5 81 100,0 99,5 99,0 98,4 97,9 97,4 96,9 96,3 95,8 95,3 94,8 94,2 82 93,7 93,2 92,7 92,2 91,7 91,2 90,7 90,2 89,7 89,2 88,7 88,2 83 87,7 87,2 86,8 86,3 85,8 85,3 84,9 84,4 83,9 83,4 83,0 82,5 84 82,0 81,6 81,1 80,7 80,2 79,8 79,3 78,9 78,4 77,9 77,5 77,1 85 76,6 76,2 75,8 75,3 74,9 74,5 74,1 73,6 73,2 72,8 72,4 71,9 86 71,5 71,1 70,7 70,3 69,9 69,5 69,1 68,7 68,3 67,9 67,5 67,1 87 66,7 66,3 66,0 65,6 65,2 64,9 64,5 64,1 63,8 63,4 63,0 62,7 88 62,3 62,0 61,6 61,3 60,9 60,6 60,2 59,9 59,5 59,2 58,8 58,5 89 58,1 57,8 57,5 57,1 56,8 56,5 56,2 55,8 55,5 55,2 54,9 54,5 90 54,2 53,9 53,6 53,3 53,0 52,7 52,4 52,1 51,8 51,5 51,2 50,9

Źródło: GUS

Nowe tablice długości życia GUS – co to oznacza dla emerytów?

Wzrost średniego dalszego trwania życia sprawia, że zgromadzony kapitał emerytalny jest rozkładany na większą liczbę miesięcy, co w efekcie obniża wysokość comiesięcznego świadczenia. Osoby, które przejdą na emeryturę po 1 kwietnia 2026 roku, w zależności od zgromadzonych środków, mogą otrzymywać o kilkanaście do kilkudziesięciu złotych mniej miesięcznie niż ci, którzy zakończyli aktywność zawodową wcześniej. W ujęciu rocznym oznacza to emeryturę niższą o około 216–468 zł.

Tyle mogą stracić nowi emeryci – tabela

Poniżej przedstawiono przykładowe różnice w wysokości emerytur dla osób przechodzących na emeryturę przed i po 1 kwietnia 2026 roku, w zależności od zgromadzonego kapitału:

Wiek przejścia na emeryturę 500 tys. kapitału w ZUS 650 tys. kapitału w ZUS 800 tys. kapitału w ZUS Emerytura brutto przyznana teraz Emerytura brutto przyznana po 1 kwietnia 2026 Różnica Emerytura brutto przyznana teraz Emerytura brutto przyznana po 1 kwietnia 2026 Różnica Emerytura brutto przyznana teraz Emerytura brutto przyznana po 1 kwietnia 2026 Różnica 60 lat 1877 zł 1859 zł 18 zł 2440 zł 2417 zł 23 zł 3003 zł 2975 zł 28 zł 61 lat 1946 zł 1928 zł 18 zł 2529 zł 2506 zł 23 zł 3113 zł 3084 zł 29 zł 62 lata 2019 zł 2000 zł 19 zł 2624 zł 2600 zł 24 zł 3230 zł 3200 zł 30 zł 63 lata 2096 zł 2077 zł 19 zł 2724 zł 2700 zł 24 zł 3353 zł 3324 zł 29 zł 64 lata 2178 zł 2158 zł 20 zł 2831 zł 2805 zł 26 zł 3484 zł 3453 zł 31 zł 65 lat 2264 zł 2245 zł 19 zł 2944 zł 2919 zł 25 zł 3623 zł 3592 zł 31 zł 66 lat 2356 zł 2335 zł 21 zł 3063 zł 3036 zł 27 zł 3770 zł 3737 zł 33 zł 67 lat 2456 zł 2434 zł 22 zł 3193 zł 3165 zł 28 zł 3929 zł 3895 zł 34 zł 68 lat 2559 zł 2538 zł 21 zł 3327 zł 3299 zł 28 zł 4094 zł 4061 zł 33 zł 69 lat 2672 zł 2648 zł 24 zł 3474 zł 3443 zł 31 zł 4276 zł 4237 zł 39 zł 70 lat 2793 zł 2766 zł 27 zł 3631 zł 3599 zł 32 zł 4469 zł 4430 zł 39 zł

Nowe tablice długości życia GUS – kto straci najwięcej?

W perspektywie miesiąca najwięcej tracić będą osoby, które mają zgromadzony większy kapitał w ZUS i zdecydują się przejść na emeryturę w późniejszym wieku niż minimalny wiek ustawowy.

Co zrobić, żeby stracić jak najmniej emerytury?

Osoby, które w najbliższym czasie planują przejście na emeryturę i chcą uniknąć obniżenia świadczenia wynikającego z nowych tablic długości życia GUS, mogą rozważyć odłożenie tej decyzji do lipca 2026 roku. Właśnie wtedy ZUS przeprowadza coroczną waloryzację składek, która w tym roku może sięgnąć nawet 9,1%. Choć oficjalne dane nie zostały jeszcze ogłoszone, prognozy wskazują, że osoba mająca na koncie 500 tys. zł może zyskać dodatkowo około 45,5 tys. zł. Taki wzrost kapitału może częściowo zniwelować negatywny wpływ nowych, mniej korzystnych wskaźników na wysokość przyszłej emerytury.

Co z osobami, które już pobierają emeryturę?

Nowe tablice średniego dalszego trwania życia nie mają wpływu na wysokość świadczeń osób, które już przeszły na emeryturę. Obejmują one wyłącznie tych, którzy złożą wniosek o emeryturę po 1 kwietnia 2026 roku. Oznacza to, że obecni emeryci nie muszą martwić się obniżeniem swoich świadczeń z tego tytułu.