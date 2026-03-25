Od 1 kwietnia 2026 roku zaczynają obowiązywać nowe tablice średniego dalszego trwania życia opracowane przez Główny Urząd Statystyczny, które pozostaną aktualne do 31 marca 2027 roku. Z najnowszych danych wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeciętna długość życia wydłużyła się o kilka miesięcy – Polacy żyją dziś dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Jakie są tego konsekwencje? Przede wszystkim niższe emerytury dla osób dopiero przechodzących na świadczenie. Skąd bierze się ta zależność?
Jak ZUS wylicza emeryturę?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza wysokość emerytury, dzieląc zgromadzony kapitał przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego życia. Wskaźnik ten pochodzi z tablic publikowanych przez GUS. W praktyce oznacza to, że im dłużej – statystycznie – będziemy żyć, tym niższe będzie miesięczne świadczenie.
- Dla przykładu, obecnie dla osób w wieku 60 lat przeciętne dalsze trwanie życia wynosi 266,4 miesiąca. Od 1 kwietnia 2026 roku wzrośnie ono do 268,9 miesiąca. W efekcie kapitał zgromadzony w ZUS przez osobę przechodzącą na emeryturę w tym wieku po tej dacie zostanie podzielony na o 2,5 miesiąca więcej niż dotychczas.
- Podobna zmiana dotyczy 65-latków. Aktualnie średnia długość dalszego życia dla tej grupy wynosi 220,8 miesiąca, a od kwietnia 2026 roku wzrośnie do 222,7 miesiąca. Oznacza to, że osoby przechodzące na emeryturę w wieku 65 lat po wejściu w życie nowych tablic będą miały swój kapitał podzielony na o 1,9 miesiąca więcej niż do końca marca.
Nowe tablice długości życia GUS od 1 kwietnia 2026 roku
GUS co roku publikuje tablice średniego dalszego trwania życia, które obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Tablice te przedstawiają prognozowaną liczbę miesięcy, jaką osoba w określonym wieku ma jeszcze do przeżycia. Od 1 kwietnia 2026 roku obowiązywać będą następujące wartości dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny:
|Ukończone
|Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia
|lata życia
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|60
|268,9
|268,1
|267,3
|266,5
|265,7
|264,9
|264,2
|263,4
|262,6
|261,8
|261,0
|260,2
|61
|259,4
|258,6
|257,8
|257,0
|256,3
|255,5
|254,7
|253,9
|253,1
|252,4
|251,6
|250,8
|62
|250,0
|249,2
|248,5
|247,7
|246,9
|246,1
|245,4
|244,6
|243,8
|243,0
|242,3
|241,5
|63
|240,7
|240,0
|239,2
|238,5
|237,7
|237,0
|236,2
|235,5
|234,7
|234,0
|233,2
|232,5
|64
|231,7
|231,0
|230,2
|229,5
|228,7
|228,0
|227,2
|226,5
|225,7
|225,0
|224,2
|223,5
|65
|222,7
|222,0
|221,3
|220,6
|219,8
|219,1
|218,4
|217,7
|217,0
|216,3
|215,5
|214,8
|66
|214,1
|213,4
|212,7
|211,9
|211,2
|210,5
|209,8
|209,0
|208,3
|207,6
|206,9
|206,1
|67
|205,4
|204,7
|204,0
|203,3
|202,6
|201,9
|201,2
|200,5
|199,8
|199,1
|198,4
|197,7
|68
|197,0
|196,3
|195,6
|195,0
|194,3
|193,6
|192,9
|192,2
|191,5
|190,9
|190,2
|189,5
|69
|188,8
|188,1
|187,4
|186,8
|186,1
|185,4
|184,7
|184,0
|183,3
|182,7
|182,0
|181,3
|70
|180,6
|179,9
|179,3
|178,6
|177,9
|177,3
|176,6
|175,9
|175,3
|174,6
|173,9
|173,3
|71
|172,6
|171,9
|171,3
|170,6
|169,9
|169,3
|168,6
|167,9
|167,3
|166,6
|165,9
|165,3
|72
|164,6
|164,0
|163,3
|162,7
|162,0
|161,4
|160,7
|160,1
|159,4
|158,8
|158,1
|157,5
|73
|156,8
|156,2
|155,5
|154,9
|154,3
|153,6
|153,0
|152,4
|151,7
|151,1
|150,5
|149,8
|74
|149,2
|148,6
|148,0
|147,3
|146,7
|146,1
|145,5
|144,8
|144,2
|143,6
|143,0
|142,3
|75
|141,7
|141,1
|140,5
|139,9
|139,2
|138,6
|138,0
|137,4
|136,8
|136,2
|135,5
|134,9
|76
|134,3
|133,7
|133,1
|132,5
|131,9
|131,3
|130,7
|130,1
|129,5
|128,9
|128,3
|127,7
|77
|127,1
|126,5
|125,9
|125,3
|124,7
|124,1
|123,6
|123,0
|122,4
|121,8
|121,2
|120,6
|78
|120,0
|119,4
|118,9
|118,3
|117,7
|117,2
|116,6
|116,0
|115,5
|114,9
|114,3
|113,8
|79
|113,2
|112,6
|112,1
|111,5
|110,9
|110,4
|109,8
|109,2
|108,7
|108,1
|107,5
|107,0
|80
|106,4
|105,9
|105,3
|104,8
|104,3
|103,7
|103,2
|102,7
|102,1
|101,6
|101,1
|100,5
|81
|100,0
|99,5
|99,0
|98,4
|97,9
|97,4
|96,9
|96,3
|95,8
|95,3
|94,8
|94,2
|82
|93,7
|93,2
|92,7
|92,2
|91,7
|91,2
|90,7
|90,2
|89,7
|89,2
|88,7
|88,2
|83
|87,7
|87,2
|86,8
|86,3
|85,8
|85,3
|84,9
|84,4
|83,9
|83,4
|83,0
|82,5
|84
|82,0
|81,6
|81,1
|80,7
|80,2
|79,8
|79,3
|78,9
|78,4
|77,9
|77,5
|77,1
|85
|76,6
|76,2
|75,8
|75,3
|74,9
|74,5
|74,1
|73,6
|73,2
|72,8
|72,4
|71,9
|86
|71,5
|71,1
|70,7
|70,3
|69,9
|69,5
|69,1
|68,7
|68,3
|67,9
|67,5
|67,1
|87
|66,7
|66,3
|66,0
|65,6
|65,2
|64,9
|64,5
|64,1
|63,8
|63,4
|63,0
|62,7
|88
|62,3
|62,0
|61,6
|61,3
|60,9
|60,6
|60,2
|59,9
|59,5
|59,2
|58,8
|58,5
|89
|58,1
|57,8
|57,5
|57,1
|56,8
|56,5
|56,2
|55,8
|55,5
|55,2
|54,9
|54,5
|90
|54,2
|53,9
|53,6
|53,3
|53,0
|52,7
|52,4
|52,1
|51,8
|51,5
|51,2
|50,9
Źródło: GUS
Nowe tablice długości życia GUS – co to oznacza dla emerytów?
Wzrost średniego dalszego trwania życia sprawia, że zgromadzony kapitał emerytalny jest rozkładany na większą liczbę miesięcy, co w efekcie obniża wysokość comiesięcznego świadczenia. Osoby, które przejdą na emeryturę po 1 kwietnia 2026 roku, w zależności od zgromadzonych środków, mogą otrzymywać o kilkanaście do kilkudziesięciu złotych mniej miesięcznie niż ci, którzy zakończyli aktywność zawodową wcześniej. W ujęciu rocznym oznacza to emeryturę niższą o około 216–468 zł.
Tyle mogą stracić nowi emeryci – tabela
Poniżej przedstawiono przykładowe różnice w wysokości emerytur dla osób przechodzących na emeryturę przed i po 1 kwietnia 2026 roku, w zależności od zgromadzonego kapitału:
|Wiek przejścia na emeryturę
|500 tys. kapitału w ZUS
|650 tys. kapitału w ZUS
|800 tys. kapitału w ZUS
|Emerytura brutto przyznana teraz
|Emerytura brutto przyznana po 1 kwietnia 2026
|Różnica
|Emerytura brutto przyznana teraz
|Emerytura brutto przyznana po 1 kwietnia 2026
|Różnica
|Emerytura brutto przyznana teraz
|Emerytura brutto przyznana po 1 kwietnia 2026
|Różnica
|60 lat
|1877 zł
|1859 zł
|18 zł
|2440 zł
|2417 zł
|23 zł
|3003 zł
|2975 zł
|28 zł
|61 lat
|1946 zł
|1928 zł
|18 zł
|2529 zł
|2506 zł
|23 zł
|3113 zł
|3084 zł
|29 zł
|62 lata
|2019 zł
|2000 zł
|19 zł
|2624 zł
|2600 zł
|24 zł
|3230 zł
|3200 zł
|30 zł
|63 lata
|2096 zł
|2077 zł
|19 zł
|2724 zł
|2700 zł
|24 zł
|3353 zł
|3324 zł
|29 zł
|64 lata
|2178 zł
|2158 zł
|20 zł
|2831 zł
|2805 zł
|26 zł
|3484 zł
|3453 zł
|31 zł
|65 lat
|2264 zł
|2245 zł
|19 zł
|2944 zł
|2919 zł
|25 zł
|3623 zł
|3592 zł
|31 zł
|66 lat
|2356 zł
|2335 zł
|21 zł
|3063 zł
|3036 zł
|27 zł
|3770 zł
|3737 zł
|33 zł
|67 lat
|2456 zł
|2434 zł
|22 zł
|3193 zł
|3165 zł
|28 zł
|3929 zł
|3895 zł
|34 zł
|68 lat
|2559 zł
|2538 zł
|21 zł
|3327 zł
|3299 zł
|28 zł
|4094 zł
|4061 zł
|33 zł
|69 lat
|2672 zł
|2648 zł
|24 zł
|3474 zł
|3443 zł
|31 zł
|4276 zł
|4237 zł
|39 zł
|70 lat
|2793 zł
|2766 zł
|27 zł
|3631 zł
|3599 zł
|32 zł
|4469 zł
|4430 zł
|39 zł
Nowe tablice długości życia GUS – kto straci najwięcej?
W perspektywie miesiąca najwięcej tracić będą osoby, które mają zgromadzony większy kapitał w ZUS i zdecydują się przejść na emeryturę w późniejszym wieku niż minimalny wiek ustawowy.
Co zrobić, żeby stracić jak najmniej emerytury?
Osoby, które w najbliższym czasie planują przejście na emeryturę i chcą uniknąć obniżenia świadczenia wynikającego z nowych tablic długości życia GUS, mogą rozważyć odłożenie tej decyzji do lipca 2026 roku. Właśnie wtedy ZUS przeprowadza coroczną waloryzację składek, która w tym roku może sięgnąć nawet 9,1%. Choć oficjalne dane nie zostały jeszcze ogłoszone, prognozy wskazują, że osoba mająca na koncie 500 tys. zł może zyskać dodatkowo około 45,5 tys. zł. Taki wzrost kapitału może częściowo zniwelować negatywny wpływ nowych, mniej korzystnych wskaźników na wysokość przyszłej emerytury.
Co z osobami, które już pobierają emeryturę?
Nowe tablice średniego dalszego trwania życia nie mają wpływu na wysokość świadczeń osób, które już przeszły na emeryturę. Obejmują one wyłącznie tych, którzy złożą wniosek o emeryturę po 1 kwietnia 2026 roku. Oznacza to, że obecni emeryci nie muszą martwić się obniżeniem swoich świadczeń z tego tytułu.