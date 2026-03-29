Ogólnopolska Karta Seniora to program przeznaczony dla osób po 60. roku życia, którego zadaniem jest wspieranie ich w codziennym funkcjonowaniu poprzez dostęp do licznych rabatów i ofert specjalnych. Posiadacze karty mogą korzystać m.in. z tańszych usług medycznych, niższych cen biletów do kin, teatrów i muzeów, a także atrakcyjnych zniżek w sanatoriach oraz podczas codziennych zakupów. Program jest systematycznie rozwijany, a liczba firm i instytucji, które go honorują, stale rośnie. Jakie konkretnie korzyści daje jej posiadanie?

Ogólnopolska Karta Seniora - tańsze zakupy, usługi medyczne i rehabilitacyjne

Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa przeznaczona dla osób powyżej 60. roku życia, której celem jest umożliwienie im korzystania z szerokiej gamy usług i produktów w niższych cenach. Dzięki niej seniorzy mają dostęp do zniżek w tysiącach miejsc w całej Polsce – od sklepów i placówek medycznych, przez gabinety rehabilitacyjne, aż po instytucje kultury, hotele, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe oraz restauracje.

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 60 lat bez względu na wysokość dochodów, stan zdrowia czy aktywność zawodową. Mogą z niej korzystać zarówno emeryci, jak i osoby wciąż pracujące. Karta nie zawiera danych osobowych właściciela, a jedynie unikalny numer przypisany do uczestnika programu i zapisany w formularzu zgłoszeniowym. Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy okazać kartę w punkcie, który honoruje program, i wybrać odpowiednią ofertę.

Zniżki w sanatoriach i uzdrowiskach z Ogólnopolską Kartą Seniora

Obecnie Ogólnopolska Karta Seniora jest honorowana w 74 sanatoriach i uzdrowiskach na terenie całej Polski. Placówki te najczęściej oferują rabaty na pobyty oraz zabiegi prozdrowotne, a także umożliwiają korzystanie z dodatkowych usług w niższych cenach, takich jak:

zakup kosmetyków w punktach sprzedaży znajdujących się przy uzdrowiskach,

opłaty za parking,

oferta gastronomiczna,

wypożyczenie kijków do nordic walking,

wstęp do stref basenowych i saun.

Aktualny wykaz współpracujących sanatoriów oraz szczegółowe informacje o zniżkach dostępne są na stronie programu Ogólnopolskiej Karty Seniora – lista ta jest regularnie aktualizowana i rozszerzana.

Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora otwiera przed osobami 60+ szeroki wachlarz rabatów, które mają ułatwiać codzienne funkcjonowanie i sprzyjać aktywności. Do programu przystąpiło już ponad 5200 punktów w całym kraju, a lista partnerów systematycznie się powiększa. Oprócz sanatoriów i uzdrowisk, zniżki obejmują m.in.:

– rabaty w 2531 sklepach reprezentujących różne branże, usługi medyczne – tańsza rehabilitacja, wizyty u specjalistów, usługi stomatologiczne oraz zakup okularów korekcyjnych,

– tańsza rehabilitacja, wizyty u specjalistów, usługi stomatologiczne oraz zakup okularów korekcyjnych, gastronomię – 804 restauracje i kawiarnie oferują preferencyjne ceny dla seniorów,

– 804 restauracje i kawiarnie oferują preferencyjne ceny dla seniorów, noclegi – 560 obiektów zapewniających zniżki na pobyt,

– 560 obiektów zapewniających zniżki na pobyt, urodę – promocje w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych,

– promocje w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych, kulturę i rozrywkę – tańsze bilety do teatrów, muzeów, domów kultury oraz na wydarzenia artystyczne.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Uzyskanie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest proste i nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie glosseniora.pl, a następnie wysłać go pocztą na wskazany adres. Dokumenty można również pobrać ze stron internetowych gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz w wybranych urzędach wspierających tę inicjatywę.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Aby otrzymać Kartę Seniora, trzeba opłacić składkę członkowską w wysokości:

35 zł – karta ważna przez 12 miesięcy,

– karta ważna przez 12 miesięcy, 50 zł – karta ważna przez 2 lata.

Z opłaty zwolnieni są mieszkańcy gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom”, ponieważ koszt karty pokrywa w ich imieniu samorząd. Obecnie w inicjatywie bierze udział 338 miast i gmin, a aktualny wykaz dostępny jest na stronie glosseniora.pl.