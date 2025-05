Odpowiedni wiek i okres składkowy - to wymogi

Powszechnie obowiązującą w Polsce zasadą jest to, że aby nabyć prawo do emerytury, należy osiągnąć odpowiedni wiek i posiadać wymagany okres składkowy, czyli tzw. staż ubezpieczeniowy. Minimalną emeryturę mają zagwarantowaną kobiety, które ukończyły 60 lat i wykażą co najmniej 20 lat składkowych oraz mężczyźni po ukończeniu 65 lat, którzy wykażą 25 lat stażu składkowego. Oczywiście istnieje szereg szczególnych regulacji, które przyznają odmienne uprawnienia określonym grupom zawodowym – czy to w zakresie wieku, czy stażu składkowego, czy możliwości skorzystania ze świadczeń pomostowych, jednak dotyczą one tylko niewielkiej grupy ubezpieczonych. Czy to oznacza, że jeśli nie należy się do żadnej z tych szczególnych grup, a jednocześnie nie spełnia się wskazanych już powszechnych warunków, to nie ma się szans na emeryturę? Niekoniecznie. Do naszego portalu napisała p. Anna:



Mam 60 lat, ale pracowałam tylko przez 5 lat. Mam 6 dzieci, które sama wychowałam, bo mąż zarabiał. Myśleliśmy, że na starość będziemy żyć z jego emerytury, ale 5 lat temu odszedł i teraz zostałam bez niczego. Co mogę teraz zrobić? Czy mogę dostać coś od państwa?

Reklama

Reklama

Brak stażu ubezpieczeniowego nie przekreśla szans na pieniądze

W obowiązujących przepisach przewidziano przypadki, w których po osiągnięciu określonego wieku, mimo braku stażu ubezpieczeniowego, można ubiegać się o przyznanie świadczenia niezbędnego „na życie”. Jedna z takich możliwości dotyczy matek (a w niektórych sytuacjach również ojców), którzy od 2019 roku mogą ubiegania się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Te pieniądze są wypłacane z budżetu państwa, ale mogą trafić tylko do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci, osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania.

Aby mieć do niego prawo, trzeba mieszkać w Polsce i co najmniej przez 10 lat po ukończeniu 16 roku życia mieć tu ośrodek interesów życiowych. Nie trzeba mieć obywatelstwa polskiego! Wysokość tego świadczenia nie zawsze jest taka sama. Jeżeli osoba, która się o nie stara, pobiera inne świadczenie niższe od najniższej emerytury, to otrzyma uzupełnienie do jej wysokości. Ale jeśli nie jest uprawniona do żadnego świadczenia, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie równe wysokości najniższej emerytury.