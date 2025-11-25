Najczęstsze przyczyny zagrożenia likwidacją firm

Wśród najczęściej wskazywanych przyczyn tegorocznego zagrożenia likwidacją wymieniano rosnące koszty prowadzenia działalności (32 proc.), inflację (30 proc.) oraz spadek przychodów prowadzący do zamknięcia biznesu (28 proc.). Na upadłość kontrahentów oraz problemy w utrzymaniu płynności finansowej wskazało odpowiednio 23 proc. i 22 proc., a na ryzyko zatorów płatniczych - 19 proc. firm.

Sektory najbardziej zagrożone upadłością

W grupie 26 proc. respondentów obawiających się likwidacji w przyszłym roku, największą część stanowią producenci (ok. 33 proc.), reprezentanci handlu (30 proc.) oraz budownictwa (25 proc.). Jak dodał cytowany w badaniu prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski, na kłopoty z płynnością finansową na zakończenie tego roku wskazuje 84 proc. firm. Jego zdaniem nie są to tylko deklaracje, bowiem wartość nieopłaconych faktur i opóźnionych rat kredytów wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat o ponad 5,7 mld zł.

Długi firm w Polsce

„Dodatkowo najczęściej obawy związane z bankructwami mają przedstawiciele przemysłu, handlu i budownictwa. A to sektory, gdzie wg naszych analiz, kwoty zaległych długów są najwyższe – razem to 22,2 mld zł, co stanowi blisko połowę wartości z łącznej kwoty zadłużenia wszystkich firm w Polsce" - zauważył Szarkowski.

Restrukturyzację, sprzedaż bądź fuzję brało w ostatnim czasie pod uwagę 35 proc. firm, a 15 proc. wdrożyło takie rozwiązania. Kolejne 15 proc. przedsiębiorstw nie podjęło jeszcze żadnych kroków, ale przyznaje, iż rozważa takie działania w przyszłości i są to głównie najmniejsze podmioty, usługodawcy oraz producenci.

Według danych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK na koniec września br. ponad 301 tys. firm miało zaległy dług w bankach i u swoich partnerów biznesowych - winni byli w sumie 45,2 mld zł. Sektory, gdzie kwoty zaległych długów są najwyższe, to: handel, przemysł i budownictwo - sięgają one kolejno: 8,9 mld zł, 7,5 mld zł i 5,8 mld zł.

Badanie zrealizował w IV kwartale br. Instytut Keralla Research wśród 500 mikro, małych i średnich firm.

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK; w jej skład wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.