Większość Ukraińców przeciw ustępstwom terytorialnym

Według sondażu 53 proc. respondentów kategorycznie wypowiada się przeciwko rezygnacji z jakiejkolwiek części terytorium Ukrainy, nawet jeśli wojna miałaby trwać dłużej. Jednocześnie 33 proc. badanych deklaruje ogólną gotowość do pewnych strat terytorialnych, a 14 proc. nie potrafiło określić swojego stanowiska.

Drugie badanie KMIS dotyczyło oczekiwań co do terminu zakończenia wojny. Jedynie 10 proc. respondentów spodziewało się się jej końca przed początkiem 2026 roku, a 16 proc.– w pierwszej połowie 2026 roku. Kolejne 12 proc. wskazało drugą połowę 2026 roku, natomiast 29 proc. uznało, że wojna zakończy się w 2027 roku lub później. Co trzeci badany (33 proc.) odpowiedział „nie wiem”.

Oba badania przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych w dniach 26 listopada – 29 grudnia 2025 roku na losowej próbie 1001 dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających na terytorium kontrolowanym przez rząd w Kijowie. KMIS zaznacza, że w warunkach wojny, obok formalnej statystycznej granicy błędu, możliwe są także dodatkowe odchylenia systemowe.