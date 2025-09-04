Emerytura górnicza. Jaką emeryturę pobierają górnicy w 2025 roku? Takiej kwoty można pozazdrościć

Emerytura górnicza jest świadczeniem przyznawanym osobom, które wykonywały ciężką pracę pod ziemią przez wiele lat. Ze względu na wyjątkowo trudne warunki pracy w górnictwie, polskie prawo przewiduje szereg przywilejów dla tych pracowników.

Dla kogo emerytura górnicza?

Prawo do emerytury górniczej przysługuje mężczyznom, którzy ukończyli 55. rok życia i posiadają co najmniej 25-letni staż pracy, w tym 5-letni staż pracy pod ziemią w pełnym wymiarze czasu, a także kobietom, które ukończyły 50 lat i posiadają co najmniej 20-letni staż pracy, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej w kopalniach pod ziemią w pełnym wymiarze czasu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę górniczą? Informacje ZUS

Emerytura górnicza to świadczenie, które można uzyskać na kilku różnych zasadach, w zależności od wieku, stażu pracy oraz daty urodzenia.

Emerytura górnicza na nowych zasadach (od 1 stycznia 2007 roku)

Aby ubiegać się o emeryturę górniczą na nowych zasadach, musisz spełnić poniższe warunki:

Wiek i staż pracy: ukończyłeś 55 lat i masz łącznie minimum 20 lat stażu pracy dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej, LUB ukończyłeś 50 lat i masz łącznie minimum 20 lat stażu pracy dla kobiet, lub 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej.

OFE: nie jesteś członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE) lub złożyłeś wniosek o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa.

Emerytura górnicza bez względu na wiek (na nowych zasadach)

Możesz uzyskać emeryturę bez względu na wiek, jeśli spełnisz poniższe warunki:

masz co najmniej 25 lat pracy górniczej, wykonywanej pod ziemią w pełnym wymiarze czasu pracy,

nie jesteś członkiem OFE lub złożyłeś wniosek o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa.

Zasady przejściowe (dla urodzonych przed 1 stycznia 1969 roku)

Jeśli urodziłeś się przed 1 stycznia 1969 roku, możesz skorzystać z zasad, które obowiązywały przed 1 stycznia 2007 roku Pamiętaj, że wniosek o emeryturę musisz złożyć po rozwiązaniu stosunku pracy.

Emerytura górnicza na starych zasadach (z uwzględnieniem wieku)

Musisz spełnić poniższe kryteria:

Wiek i staż pracy: do 31 grudnia 2008 roku ukończyłeś 55 lat i masz łącznie minimum 20 lat stażu pracy dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej, LUB ukończyłeś 50 lat i masz łącznie minimum 20 lat stażu pracy dla kobiet, lub 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej.

OFE: nie jesteś członkiem OFE lub złożyłeś wniosek o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa.

Zatrudnienie: rozwiązałeś stosunek pracy.

Emerytura górnicza na starych zasadach bez względu na wiek

Jeśli spełniasz poniższe warunki, możesz otrzymać emeryturę bez względu na wiek:

do 31 grudnia 2008 roku miałeś co najmniej 25 lat pracy górniczej, wykonywanej pod ziemią w pełnym wymiarze czasu pracy,

nie jesteś członkiem OFE lub złożyłeś wniosek o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa,

rozwiązałeś stosunek pracy.

Przed złożeniem wniosku o emeryturę, upewnij się, że masz przygotowane wszystkie wymagane dokumenty.

Ile wynosi emerytura górnicza?

Badania przeprowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazują, że górnicy korzystają z dość wysokich świadczeń emerytalnych. Ich średnia emerytura jest prawie dwukrotnie wyższa od średniej krajowej, osiągając poziom 6997,21 zł. Jak informuje jeden z naszych czytelników - emerytura górnicza wynika z wyższych składek, które w czasie pracy odprowadzają górnicy oraz od tego, iż składki odprowadzają od premii barbórkowej oraz dodatkowej premii zwanej "14".

Podstawa prawna: Art.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela oraz Art. 50a, 50c i 50e ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.