W ostatnim czasie Warren Buffett nadal powstrzymywał się od dużych przejęć i jednocześnie zmniejszał niektóre ze swoich najważniejszych udziałów kapitałowych. Jak wynika z raportu zysków opublikowanego w sobotę rano, do końca września zasoby gotówki konglomeratu z siedzibą w Omaha wzrosły do rekordowych 325,2 miliardów dolarów, w porównaniu do 276,9 miliardów dolarów, które firma miała do dyspozycji w drugim kwartale.

Góra gotówki rosła, ponieważ Warren Buffett sprzedawał znaczące części swoich największych udziałów, a mianowicie Apple i Bank of America.

Udziały Buffetta w Apple spadły o 1/4

W sobotę Berkshire poinformowało, że po raz kolejny zmniejszyło swoje udziały w Apple Inc. Z danych kwartalnych wynika, że Berkshire zmniejszyło swój udział w Apple o około 25 proc.. Pod koniec trzeciego kwartału Berkshire miał akcje producenta Phone'a warte około 69,9 mld USD, podczas gdy w drugim kwartale udziały Buffetta w Apple wyceniano na 84,2 mld.

Od początku roku wartość udziałów Berkshire Hathaway w producencie iPhone’a spadła o 60 proc.

Buffett powiedział w maju, że Apple prawdopodobnie pozostanie największym udziałowcem Berkshire, wskazując, że kwestie podatkowe były motywacją do sprzedaży. „W obecnych warunkach wcale mi nie przeszkadza budowanie pozycji gotówkowej” — powiedział Buffett na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Cathy Seifert, analityk ds. badań w CFRA, uważa, że Apple zaczynał mieć nieproporcjonalnie dużym udział w całym portfelu Berkshire, co zaczynało być niebezpieczne. Dlatego Seifert uważa, że zmniejszenie udziałów w Apple miało sens.

Wcześniej Buffett sprzedawał akcje Bank of America

Wcześniej Berkshire pozbywało się akcji Bank of America. Na sprzedaży walorów jednego z największych banków od połowy lipca Berkshire zarobiło ponad 10 miliardów dolarów.

Kolejne rundy sprzedaży w pewnym momencie zmniejszyła udziały Berkshire w BofA do mniej niż 10 proc. Jednak po tym jak pożyczkodawca ogłosił, że w trzecim kwartale odkupił akcje własne o wartości 3,5 miliarda dolarów i aktualizacji liczby walorów w obiegu okazało się, że udziały Berkshire ponownie przekroczyło ten kluczowy próg regulacyjny.

Buffett czeka na okazje

Ogółem w trzecim kwartale Berkshire pozbyło się akcji o wartości netto za 34,6 miliarda dolarów.

Firma zmagała się ze znalezieniem sposobów na wykorzystanie swoich zapasów gotówki, ponieważ Buffett uznał, że ceny rynkowe są zbyt wysokie, aby znaleźć atrakcyjne oferty. Na dorocznym spotkaniu Buffett powiedział, że Berkshire nie spieszy się z wydawaniem pieniędzy, „chyba że uważamy, że robimy coś, co wiąże się z bardzo małym ryzykiem i może przynieść nam dużo pieniędzy”.