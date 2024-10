Buffett's Berkshire Hathaway sprzedał w tym tygodniu kolejny pakiet akcji Bank of America. Tym razem transakcje dotyczyły papierów o wartości około 370 milionów dolarów., zgodnie z dokumentacją z czwartku. Jak wynika z dokumentacji była to już 16. runda sprzedaży od połowy lipca. To na krótko zmniejszyło udział Berkshire w drugim co do wielkości banku w USA do 9,97 proc..

Bank of America skupił akcje własne za 3,5 miliarda dolarów

Już wcześniejsze runda sprzedaży Buffetta zmniejszyła udziały Berkshire do mniej niż 10 proc. akcji Bank of America. Jednak we wtorek pożyczkodawca ogłosił, że w trzecim kwartale odkupił akcje własne o wartości 3,5 miliarda dolarów. Po aktualizacji liczby walorów w obiegu okazało się, że mimo sprzedaży kolejnych pakietów Berkshire ponownie przekroczyło ten kluczowy próg regulacyjny.

Kluczowy próg regulacyjny 10 proc.

Przepisy USA wymagają, aby inwestorzy posiadający ponad 10 proc. akcji ujawniali transakcje w ciągu kilku dni. Tymczasem właściciel mniejszych pakietów mogą zwlekać z podaniem informacji o sprzedaż walorów. Informacje aktualizowane są zazwyczaj podczas ogłaszania kwartalnych raportów, co potencjalnie pozostawia innych akcjonariuszy w niepewności przez miesiące.

Czwartkowe zgłoszenie regulacyjne pokazuje, że Berkshire nadal pozostaje największym udziałowcem Bank of America z udziałem wartym około 32,6 miliarda dolarów w oparciu o cenę zamknięcia dnia.