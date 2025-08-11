Zderzenie chińskich okrętów

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek rano na Morzu Południowochińskim. Dokładnie w okolicy rafy koralowej Scarborough, położonej około 240 km na zachód od wybrzeża Luzon, głównej wyspy archipelagu Filipin.

Trzy łodzie patrolowe filipińskiej straży przybrzeżnej – BRP Teresa Magbanua, BRP Suluan i MV Pamamalakaya – pilnowały, by około 35 łodzi rybackich mogło spokojnie prowadzić połowy. Na akwenie regularnie dochodzi bowiem do aktów prowokacji ze strony chińskiej floty i straży przybrzeżnej. Nie inaczej było i tym razem.

Okręt chińskiej straży przybrzeżnej CCG 3104 próbował blokować filipińskie jednostki, w tym BRP Suluan (z jego podkładu nagrano incydent). Jednak podczas wykonywania ryzykowanego manewru został staranowany przez dużo większy chiński niszczyciel rakietowy Guilin.

W wyniku uderzenia wielu członków załogi chińskiej jednostki straży przybrzeżnej wypadło za burtę. Ich okręt, jak podał rzecznik filipińskiej straży przybrzeżnej Jay Tarriela, został uszkodzony, a jego stan grozi zatonięciem.

Filipińczycy uczestniczyli w akcji ratowniczej chińskich marynarzy i udzielili im pomocy medycznej.

Napięcia na Morzu Południowochińskim

W ostatnich latach napięcia między Pekinem a Manilą gwałtownie narosły. Obie strony oskarżają się wzajemnie o prowokacje i niebezpieczne incydenty na morzu, w tym z użyciem broni takiej jak miecze, włócznie czy noże.

Jednym z głównych punktów zapalnych jest rafa Scarborough – trójkątny łańcuch raf i skał, który Chiny zajęły w 2012 roku. Od tego czasu miejsce to stało się areną regularnych konfrontacji, a w ostatnich dwóch latach doszło tam do serii szczególnie ryzykownych starć związanych z próbami egzekwowania roszczeń terytorialnych obu państw na spornych wodach Morza Południowochińskiego.

Do szczególnie dramatycznego incydentu doszło w czerwcu 2024 roku, kiedy filipińscy żołnierze gołymi rękami odpierali atak chińskich funkcjonariuszy uzbrojonych w miecze, włócznie i noże. Według Manili, w wyniku starcia jeden z żołnierzy stracił kciuk.