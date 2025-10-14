Liczba mikroprzedsiębiorstw w 2024 r.

Największy udział w tej grupie stanowiły podmioty jednoosobowe – 77,5 proc. ogółu mikrofirm.

Reklama

Łączna liczba osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w 2024 r. wyniosła 4 mln 487,1 tys. i była wyższa o 59,3 tys. niż rok wcześniej. Przeciętne zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 0,3 proc., osiągając poziom 1 mln 504 tys. Wydatki na wynagrodzenia brutto sięgnęły 95 mld zł, co oznacza wzrost o 10,3 proc. w skali roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5 264 zł i było wyższe o 9,9 proc. niż w 2023 r.

Przychody, koszty i wynik finansowy

Według danych GUS, przychody mikroprzedsiębiorstw ogółem wyniosły w 2024 r. 2 bln 92,8 mld zł, a koszty 1 bln 707,7 mld zł – odpowiednio o 5,6 i 5,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik finansowy brutto przypadający na jedno mikroprzedsiębiorstwo wzrósł do 162,6 tys. zł, co oznacza wzrost o 5,1 proc.

Dominacja mikroprzedsiębiorstw usługowych

W strukturze branżowej dominowały mikroprzedsiębiorstwa usługowe, które stanowiły 59,9 proc. wszystkich podmiotów i odnotowały wzrost o 2,1 pkt proc. rok do roku. Udział firm handlowych i zajmujących się naprawą pojazdów samochodowych spadł do 17,3 proc., a budowlanych – do 14,6 proc. Najwięcej osób pracowało w sektorze usług – 2 mln 352,4 tys., co stanowiło 52,4 proc. ogółu zatrudnionych w mikrofirmach.

Najwięcej mikrofirm w woj. mazowieckim

Pod względem geograficznym największa liczba mikroprzedsiębiorstw miała siedzibę w województwie mazowieckim – 493,5 tys. jednostek, czyli 20,8 proc. wszystkich firm. Kolejne miejsca zajmowały województwa: śląskie (243,6 tys.) i małopolskie (240 tys.). Najmniej mikroprzedsiębiorstw zarejestrowano w województwach: opolskim, świętokrzyskim i podlaskim – po około 2 proc. ogółu.

Największą część przychodów mikrofirm w 2024 r. wygenerowały jednostki z województwa mazowieckiego – 691,8 mld zł, co stanowiło 33,1 proc. i w województwach śląskim (195,7 mld zł) i wielkopolskim (188,8 mld zł).