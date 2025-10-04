Wydatki gospodarstw domowych

Według GUS wydatki gospodarstw na żywność i napoje bezalkoholowe w ubiegłym roku spadły o 1,9 pkt proc. w stosunku do 2023 r. Udział ten był zróżnicowany w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej: od 21,5 proc. w gospodarstwach pracujących na własny rachunek poza rolnictwem do 33,2 proc. w gospodarstwach rolników.

Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – średnio było to 18,8 proc. wydatków ogółem, czyli o 1,1 pkt proc. mniej niż rok wcześniej. Najniższy udział odnotowano w gospodarstwach rolników (16,4 proc.), a najwyższy w gospodarstwach rencistów (25,4 proc.). Jak podkreśla GUS, spadek udziału obu kategorii w 2024 r. nastąpił po kilku latach obserwowanego wcześniej wzrostu.