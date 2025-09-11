Odnalezienie drona w Przymiarkach

O odnalezieniu drona w miejscowości Przymiarki rzeczniczka MSWiA poinformowała w czwartek wieczorem na portalu X. „Wszystkie służby zostały powiadomione. Policja będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren” - zaznaczyła Gałecka.

Wcześniej informowała m.in., że ponad 600 funkcjonariuszy Policji oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej bierze udział w neutralizacji dronów, wspierając wojsko w akcji poszukiwawczej.

Dotychczasowe znaleziska

Do tej pory fragmenty dronów znaleziono w woj. lubelskim łącznie w dziesięciu miejscowościach. Większość maszyn spadła na pola z dala od zabudowań, nie wyrządzając poważniejszych szkód. Wcześniej Prokuratura Okręgowa w Lublinie podała, że w Czosnówce śledczy ujawnili „obiekt z oznaczeniami pisanymi cyrylicą”.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreśliło, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.