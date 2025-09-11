W czwartek wieczorem zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN), zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego po tym, jak w nocy z wtorku na środę kilkanaście rosyjskich dronów wtargnęło w przestrzeń powietrzną Polski, a do ich strącania zostało - po raz pierwszy we współczesnej historii - wykorzystane polskie i sojusznicze lotnictwo bojowe.

Reklama

Tusk podkreśla rozsądne działania Polski wobec prowokacji

- Polska bardzo cierpliwie, rozsądnie, ostrożnie reagowała na różnego typu prowokacje (...). Mieliśmy i mamy pełną świadomość, że jako część Sojuszu Północnoatlantyckiego jesteśmy współodpowiedzialni za zachowanie pokoju, dlatego polskie reakcje zawsze były bardzo stonowane i adekwatne - powiedział premier po zakończeniu RBN poświęconej kwestii wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

Każdy atak na Polskę spotka się z adekwatną odpowiedzią

Szef rządu podkreślił, że każdy, kto postanowi „w jakikolwiek sposób” zaatakować Polskę, zostanie potraktowany „adekwatnie” - tak, jak odbyło się to w nocy 10 września.

Solidarność europejskich sojuszników

Tusk dodał, że podczas swoich rozmów z europejskimi premierami i prezydentami od wszystkich, bez wyjątku usłyszał słowa wsparcia i zrozumienia. - Wszyscy traktują to jako wspólną sprawę (...). Dzięki temu pojawiły się jednoznaczne deklaracje o praktycznym wsparciu dla Polski - powiedział.

Współpraca z Ukrainą w zakresie systemów antydronowych

Premier poinformował również, że w sprawie systemów antydronowych Polska będzie ściśle współpracować z Ukrainą. - Będziemy czerpać z najlepszych wzorców (...). Jesteśmy już umówieni w najbliższych godzinach na konkretne rozmowy i wymianę doświadczeń ze stroną ukraińską - zapowiedział.

Za atak dronów odpowiada Rosja, nie Ukraina

Odrzucamy wszystkie manipulacje i dezinformacje sugerujące, że to Ukraina stoi za dronowym atakiem; odpowiedzialność spada na Federację Rosyjską - podkreślił premier Donald Tusk po posiedzeniu RBN. Szef BBN Sławomir Cenckiewicz ocenił, że rosyjski atak dronowy zjednoczył polską elitę polityczną.

Czym jest RBN?

Rada Bezpieczeństwa Narodowego, to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.