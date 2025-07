Jaka jest kwota wolna od podatku dla emeryta w 2025 roku?

W 2025 roku kwota wolna od podatku dla emerytów pozostaje na poziomie 30 000 zł rocznie, co przekłada się na brak podatku dochodowego od emerytury lub renty do wysokości 2500 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że emeryci i renciści, których świadczenie nie przekracza tego progu, otrzymują kwotę świadczenia pomniejszoną wyłącznie o składkę zdrowotną (9 proc. podstawy wymiaru). W przypadku wyższych emerytur i rent podatek dochodowy odprowadzany jest wyłącznie od kwoty przekraczającej 2500 zł miesięcznie.

Przykład:

Pani Barbara otrzymuje emeryturę w wysokości 2700 złotych brutto miesięcznie. Odprowadza od tego 9-procentową składkę zdrowotną (2700 zł * 0,09 = 243 zł). Od kwoty 200 złotych płaci również podatek dochodowy w wysokości 12 proc. (200 zł * 0,12 = 24 zł). Kwota netto, czyli tyle, ile wpływa na jej konto, wynosi zatem 2433 złote (2700 zł - 243 zł - 24 zł = 2433 zł).

Na czym ma polegać propozycja stopniowego zwiększania kwoty wolnej od podatku dla emerytów?

Jak podaje Super Express, Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad nowym systemem zwiększania kwoty wolnej od podatku dla emerytów. Zamiast podnoszenia jej od razu z 30 tys. zł do 60 tys. zł, planowane jest wprowadzenie tego rozwiązania etapami. Wstępna koncepcja zakłada coroczne zwiększanie kwoty wolnej o 10 tys. zł, aż osiągnie ona poziom 60 tys. zł. W praktyce oznaczałoby to wzrost najpierw do 40 tys. zł w pierwszym roku, następnie do 50 tys. zł w kolejnym, a w trzecim roku - do pełnych 60 tys. zł.

Kto może dostać większą emeryturę w 2026 roku?

Jeśli plan Ministerstwa Finansów wejdzie w życie i kwota wolna od podatków dla emerytów i rencistów w roku 2026 zostanie podniesiona do 40 tys. zł, wyższą emeryturę „na rękę” zyskają osoby, których świadczenie wynosi więcej niż 2500 zł, ale mniej niż około 3333 zł. Ile można zyskać? To zależy od wysokości przysługującego świadczenia. Według szacunków korzyść z wprowadzenia tej zmiany mogłaby sięgnąć maksymalnie około 100 zł miesięcznie.

Tyle mogą zyskać emeryci w 2026 roku na zwiększonej kwocie wolnej od podatku do 40 tys. zł

Wysokość emerytury brutto w 2026 roku Wysokość emerytury netto bez zwiększonej kwoty wolnej od podatku Wysokość emerytury netto przy zwiększonej kwocie wolnej od podatku Zysk 2600 zł 2354 zł 2366 zł 12 zł 2700 zł 2457 zł 2433 zł 24 zł 2800 zł 2512 zł 2548 zł 36 zł 2900 zł 2591 zł 2639 zł 48 zł 3000 zł 2670 zł 2730 zł 60 zł 3100 zł 2749 zł 2821 zł 72 zł 3200 zł 2828 zł 2912 zł 84 zł 3300 zł 2907 zł 3003 zł 96 zł 3333 zł 2933,07 zł 3033,03 zł 99,96 zł

Kto może dostać większą emeryturę w 2027 roku?

W kolejnym roku planowane jest podniesienie kwoty wolnej od podatku dla emerytów i rencistów o następne 10 tys. zł. Zgodnie z tymi założeniami w 2027 roku podwyżkę świadczenia „na rękę” otrzymaliby seniorzy, których emerytura bądź renta wynosi powyżej 3333 zł do niecałych 4167 zł. Według szacunków korzyść z podniesienia kwoty wolnej od podatku do 50 tys. mogłaby sięgnąć maksymalnie około 200 zł miesięcznie.

Tyle mogą zyskać emeryci w 2027 roku na zwiększonej kwocie wolnej od podatku do 50 tys. zł

Wysokość emerytury brutto w 2027 roku Wysokość emerytury netto bez zwiększonej kwoty wolnej od podatku Wysokość emerytury netto przy zwiększonej kwocie wolnej od podatku Zysk 3400 zł 2986 zł 3094 zł 108 zł 3500 zł 3065 zł 3185 zł 120 zł 3600 zł 3144 zł 3276 zł 132 zł 3700 zł 3223 zł 3367 zł 144 zł 3800 zł 3302 zł 3458 zł 156 zł 3900 zł 3381 zł 3549 zł 168 zł 4000 zł 3460 zł 3640 zł 180 zł 4100 zł 3539 zł 3731 zł 192 zł 4166 zł 3591,14 zł 3791,06 zł 199,92 zł

Kto może dostać większą emeryturę w 2028 roku?

Ostatni etap zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla emerytów i rencistów do ostatecznej kwoty 60 tys. zł. Oznacza to, że wyższe emerytury netto dostaliby seniorzy, których świadczenia brutto wynoszą do 5000 złotych. Na tym etapie seniorzy mogą otrzymać świadczenia wyższe o nawet 300 złotych.

Tyle mogą zyskać emeryci w 2028 roku na zwiększonej kwocie wolnej od podatku do 60 tys. zł

Wysokość emerytury brutto w 2028 roku Wysokość emerytury netto bez zwiększonej kwoty wolnej od podatku Wysokość emerytury netto przy zwiększonej kwocie wolnej od podatku Zysk 4200 zł 3618 zł 3822 zł 204 zł 4300 zł 3697 zł 3913 zł 216 zł 4400 zł 3776 zł 4004 zł 228 zł 4500 zł 3859zł 4095 zł 240 zł 4600 zł 3938 zł 4186 zł 252 zł 4700 zł 4017 zł 4277 zł 264 zł 4800 zł 4096 zł 4368 zł 276 zł 4900 zł 4175 zł 4459 zł 288 zł 5000 zł 4250 zł 4550 zł 300 zł

