Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej określające zasady kwalifikacji wojskowej w 2026 roku

Kwalifikacja wojskowa odbywa się na mocy ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022, poz. 655) oraz rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej. Resort Obrony Narodowej opublikował właśnie projekt rozporządzenia określającego zasady kwalifikacji wojskowej na rok 2026. Określono w nim termin kwalifikacji wojskowej oraz roczniki i grupy osób, które podlegają obowiązkowi stawienia się przed komisją wojskową w przyszłym roku kalendarzowym.

Te osoby dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Zgodnie z § 3. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 r. do stawienia do kwalifikacji wojskowej wezwani zostaną:

mężczyźni urodzeni w 2007 roku ;

; mężczyźni urodzeni w latach 2002–2006, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej ;

; osoby, które w latach 2024 i 2025 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej 2026;

ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej 2026; osoby, które w latach 2024 i 2025 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej 2026;

kobiety urodzone w latach 1999-2007 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej;

oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej; osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Te kobiety dostaną wezwanie do wojska w 2026 roku

Jak wskazuje rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 r., obowiązek stawienia się przed komisją wojskową obejmuje także kobiety posiadające wykształcenie lub kwalifikacje uznawane są za przydatne w obronności kraju. Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny dotyczy to przede wszystkim absolwentek kierunków:

medycznych;

weterynaryjnych;

morskich;

lotniczych;

oraz wykonujące zawody:

psychologów;

rehabilitantów;

radiologów;

diagnostów laboratoryjnych;

informatyków;

teleinformatyków;

nawigatorów;

tłumaczy.

Terminy kwalifikacji wojskowej 2026

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej 2026 będzie miało miejsce 16 stycznia 2026 roku. Sama kwalifikacja rozpocznie się 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia. To wtedy osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymają zawiadomienia o konieczności stawienia się przed komisją wojskową. Terminy dla poszczególnych powiatów i województw będą ustalane indywidualnie przez wojewodów, a szczegółowe daty opublikowane zostaną na stronach internetowych urzędów wojewódzkich oraz w lokalnych obwieszczeniach.

Jak wygląda kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to proces, którego celem jest określenie zdolności fizycznej i psychicznej obywateli do pełnienia służby wojskowej. Osoby objęte obowiązkiem stawiają się przed powiatową komisją lekarską, gdzie przechodzą badania lekarskie oraz rozmowę z przedstawicielem wojska. Na podstawie wyników badań orzeka się jedną z kategorii zdolności do służby (np. A – zdolny, D – niezdolny).

Proces kwalifikacji wojskowej rozpoczyna się od rejestracji, podczas której potwierdzana jest tożsamość kandydata oraz wypełniane są podstawowe formularze. Osoby, które dotarły na miejsce komunikacją publiczną, mogą w tym momencie uzyskać zwrot kosztów biletu. Następnie kandydat kierowany jest do stanowiska ewidencyjnego, gdzie odpowiada na pytania zawarte w krótkiej ankiecie. Kolejnym i najczęściej budzącym obawy etapem są badania lekarskie, których celem jest ocena stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz przypisanie odpowiedniej kategorii zdolności do służby wojskowej.

Badania te nie powinny budzić niepokoju. Rozpoczynają się od rozmowy z psychologiem, który zadaje kilka prostych pytań dotyczących ogólnego samopoczucia. Później kandydat trafia do pielęgniarki, która mierzy wzrost, wagę i ciśnienie. Następnie odbywa się konsultacja lekarska, obejmująca m.in. ocenę postawy, badanie wzroku oraz osłuchanie. Celem lekarzy jest sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia, a nie jego ocenianie. Po zakończeniu badań uczestnik kwalifikacji otrzymuje stosownezaświadczenie od Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR). W ostatnim etapie można zadać pytania przedstawicielowi WCR oraz, w razie chęci, pobrać wniosek dotyczący dobrowolnej służby wojskowej.

Co trzeba zabrać na komisję wojskową?

Każda osoba zobowiązana do stawienia się na kwalifikacji wojskowej powinna przygotować i zabrać ze sobą określony zestaw dokumentów. Należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, np. dowód osobisty. Osoby mające problemy zdrowotne powinny przedstawić aktualną dokumentację medyczną. Wymagane są również świadectwa ukończenia szkoły lub zaświadczenia potwierdzające kontynuację nauki oraz ewentualne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe. Jeśli kandydat posiada już książeczkę wojskową, także należy ją zabrać. Kobiety dodatkowo powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające ukończenie studiów na kierunkach przydatnych dla potrzeb obronności.

Kategorie wojskowe przydzielane podczas kwalifikacji wojskowej

Podczas kwalifikacji wojskowej każdej osobie stawiającej się przed komisją lekarską przydzielana jest jedna z czterech kategorii wojskowych, które określają zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej. Kategoria „A” oznacza pełną zdolność fizyczną i psychiczną do służby – osoby nią oznaczone mogą zostać powołane zarówno na szkolenie wojskowe, jak i do służby zasadniczej. Kategoria „B” przyznawana jest tymczasowo – oznacza czasową niezdolność do służby, najczęściej z powodu stanu zdrowia, i wymaga ponownego badania po upływie określonego terminu. Kategoria „D” oznacza trwałą niezdolność do służby w czasie pokoju, natomiast „E” – całkowitą niezdolność do służby zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Decyzja o przyznaniu konkretnej kategorii podejmowana jest na podstawie badań lekarskich i psychologicznych przeprowadzonych w trakcie kwalifikacji.

Jaka kara za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa dla osób wymienionych w rozporządzeniu. Zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, osoba, która bez ważnego powodu nie stawi się na kwalifikację wojskową, może zostać ukarana grzywną w celu przymuszenia. Sankcję tę może nałożyć wójt, burmistrz lub prezydent miasta – samodzielnie lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej bądź szefa wojskowego centrum rekrutacji. Dodatkowo przepisy dopuszczają możliwość zarządzenia przymusowego doprowadzenia przez policję osoby uchylającej się od obowiązku.

Z kolei art. 681 pkt 1 tej samej ustawy przewiduje, że za niestawienie się na kwalifikację wojskową lub odmowę okazania wymaganych dokumentów grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Co, jeśli nie można stawić się do kwalifikacji wojskowej z ważnego powodu?

Jeśli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej z ważnych powodów nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna – zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Wojska Polskiego – niezwłocznie poinformować o tym odpowiedniego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu, na który wyznaczono obowiązek stawienia się, jednocześnie podając uzasadnienie swojej nieobecności. W takiej sytuacji właściwy organ administracyjny ma obowiązek wyznaczyć nowy termin kwalifikacji.