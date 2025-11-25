Zagrożenie ze strony Rosji będzie rosło

W ocenie szwedzkich wojskowych zagrożenie militarne ze strony Rosji będzie rosło do 2030 r., niezależnie od rozwoju sytuacji na Ukrainie. Może to oznaczać zwiększenie liczby rosyjskich wojsk lądowych stacjonujących przy granicy z krajami bałtyckimi lub wzmocnienie floty marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej na Atlantyku.

Reklama

Użycie broni dalekiego zasięgu

Szef sztabu szwedzkiego wojska Carl-Johan Edstroem w wypowiedzi dla nadawcy publicznego SVT wyjaśnił, że pociski o zasięgu do 2 tys. km mogą zostać użyte, jeśli Rosja zaatakuje NATO i uruchomiony zostanie artykuł 5, czyli mówiący o wzajemnej obronie.

Media przypominają, że odległość 2 tys. km pozwala na zwalczanie celów w głębi Rosji. Mogą temu służyć pociski manewrujące.

Inne wnioski z raportu to konieczność rozbudowy przez Szwecję systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, które będą zdolne chronić kraj na różnych poziomach, od pocisków balistycznych po małe drony.

Zdolności do walki w Finlandii oraz krajach bałtyckich

Szwedzkie wojsko powinno również zwiększyć swoje zdolności do walki w Finlandii oraz krajach bałtyckich, m.in. poprzez udoskonalenie technik dronowych oraz posiadanie odpowiednich zapasów amunicji.

Jeden z rozdziałów opracowania poświęcono potrzebie kontrolowania przez Szwecję Morza Bałtyckiego, co jest ważne, jak podkreślono, również dla NATO. Uznano, że wymaga to wzmocnienia systemów wsparcia dowodzenia. Inna pożądana zdolność to pozyskiwanie informacji wywiadowczych za pomocą samolotów wczesnego ostrzegania Globaleye oraz własnych satelitów.

Raport sił zbrojnych Szwecji został zamówiony we wrześniu przez rząd w Sztokholmie. Politycy chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej wydatkować zwiększone nakłady na obronność. Dokument będzie podstawą decyzji o wyborze rodzajów uzbrojenia.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk