Czy Radosław Sikorski powinien zastąpić Donalda Tuska?

Na zlecenie Radia ZET pracownia IPSOS zbadała, co Polacy sądzą o pomyśle, by premierem w miejsce Tuska został Sikorski. Na pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk?” ankietowani odpowiedzieli: zdecydowanie tak – 6 proc., raczej tak – 19 proc., raczej nie – 26 proc., zdecydowanie nie – 17 proc. Zdania nie miało w tej sprawie 32 proc. badanych. Oznacza to, że większa grupa osób biorących udział w sondażu sprzeciwia się takiej zmianie na stanowisku szefa rządu, niż ją popiera. Tuska jako premiera woli od Sikorskiego 43 proc. Polaków. 25 proc. uważa, że szef MSZ lepiej sprawdziłby się jako szef rządu.

Ponad połowa Polaków negatywnie ocenia Donalda Tuska jako premiera

Z sondażu wynika, że ponad połowa Polaków (51 proc.) ma o obecnym premierze negatywną opinię, a 27 proc. – pozytywną. Na pytanie „Jak Pan/Pani ocenia Donalda Tuska jako polityka?” respondenci odpowiedzieli: zdecydowanie pozytywnie – 14 proc., raczej pozytywnie – 13 proc., ani pozytywnie ani negatywnie – 19 proc., raczej negatywnie – 14 proc., zdecydowanie negatywnie – 37 proc., nie znam go – 3 proc.

Ocena Radosława Sikorskiego

Badanych zapytano również o ocenę ministra spraw zagranicznych, który w komentarzach publicystów wskazywany jest jako potencjalny kandydat na przyszłego szefa rządu z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Oceniając Sikorskiego jako polityka, 30 proc. ankietowanych w badaniu IPSOS wyraziło o nim pozytywną opinię, a 36 proc. – negatywną. Na pytanie: „Jak Pan/Pani ocenia Radosława Sikorskiego jako polityka?”, badani odpowiedzieli: zdecydowanie pozytywnie – 15 proc., raczej pozytywnie – 14 proc., ani pozytywnie ani negatywnie – 22 proc., raczej negatywnie – 12 proc., zdecydowanie negatywnie – 24 proc., nie znam go – 12 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez IPSOS na zlecenie Radia ZET metodą CATI i CAWI, od 5 do 9 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.