Od marca 2026 r. emeryci mający od 55 do 64 lat, którzy otrzymują świadczenie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, powinni zwrócić uwagę na nowe progi dorabiania. ZUS zmienia obowiązujące limity – z jednej strony umożliwią one uzyskanie wyższych dochodów, z drugiej jednak przekroczenie ustalonych kwot może skutkować zmniejszeniem wypłaty. Aby uniknąć obniżki emerytury, warto dokładnie zapoznać się z aktualnymi zasadami.

Reklama

Limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązujące do 28 lutego 2026 roku

W listopadzie ZUS ogłosił limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejsze emerytury, które obowiązują od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. W tym okresie emeryci muszą pilnować dwóch progów dochodowych:

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 6140,20 zł brutto,

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 11 403,20 zł brutto.

Przekroczenie pierwszego progu powoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia, jednak nie więcej niż o ustaloną maksymalną kwotę obniżki. Z kolei przekroczenie drugiego limitu skutkuje zawieszeniem emerytury lub renty przez ZUS. Warto zauważyć, że limity wzrosły – w poprzednim kwartale (wrzesień–grudzień 2025 r.) wynosiły odpowiednio 6124,10 zł i 11 373,30 zł brutto, co oznacza wzrost o 16,10 zł w pierwszym przypadku i o 29,90 zł w drugim.

Limity dorabiania dla rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązujące od 1 marca 2026 roku

Od 1 marca 2026 roku obowiązywać będą nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów. Jak wynika z Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. 2026, poz. 209):

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. wynosi 6438,50 zł;

130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. wynosi 11 957,20 zł.

Oznacza to, że:

przychód do 6438,50 zł miesięcznie – nie spowoduje zmniejszenia świadczenia,

– nie spowoduje zmniejszenia świadczenia, przychód od 6438,50 zł do 11 957,20 zł miesięcznie – spowoduje zmniejszenie wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury,

– spowoduje zmniejszenie wypłaty renty lub wcześniejszej emerytury, przychód powyżej 11 957,20 zł miesięcznie – spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia – na czym polega i ile wynosi?

Maksymalna kwota obniżenia wyznacza górną granicę, o jaką Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pomniejszyć emeryturę lub rentę w przypadku przekroczenia niższego limitu dorabiania. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli przychód wcześniejszego emeryta przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, redukcja świadczenia nie może być wyższa niż określony ustawowo pułap. Limit ten podlega corocznej aktualizacji w ramach marcowej waloryzacji i jest zróżnicowany w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia.

Do 28 lutego 2026 r. obowiązują następujące kwoty maksymalnego zmniejszenia:

939,61 zł – w przypadku emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– w przypadku emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

– dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 798,72 zł – dla rent rodzinnych przysługujących jednej osobie.

Od 1 marca 2026 r. kwoty maksymalnego zmniejszenia, zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń, wyniosą:

989,41 zł – dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

– dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 841,05 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Jakie zarobki spowodują, że ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie?

O tym, czy ZUS obniży lub zawiesi wypłatę świadczenia, decyduje przede wszystkim wysokość przychodu z działalności, od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Chodzi w szczególności o dochody uzyskiwane m.in.:

z pracy na podstawie umowy o pracę,

z umów zlecenia i umów agencyjnych oraz współpracy przy ich wykonywaniu,

z umów o świadczenie usług (innych niż zlecenie lub agencyjna), do których – zgodnie z Kodeksem cywilnym – stosuje się przepisy o zleceniu,

z umów zlecenia, agencyjnych, umów o świadczenie usług lub umów o dzieło, jeśli emeryt lub rencista zawarł je z obecnym pracodawcą albo wykonuje na ich podstawie pracę na jego rzecz, nawet gdy umowa została podpisana z innym podmiotem,

z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpracy przy jej prowadzeniu,

z pracy nakładczej,

z pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych oraz spółdzielniach kółek rolniczych,

z odpłatnej pracy wykonywanej na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztu,

ze stypendiów sportowych,

z pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora,

z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej,

ze służby w tzw. służbach mundurowych (np. Policji, Straży Pożarnej),

z pracy wykonywanej za granicą,

z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,

z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,

ze świadczeń rehabilitacyjnych i wyrównawczych,

z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Kogo dotyczą limity dorabiania?

Limity dorabiania dotyczą wyłącznie osób, które pobierają świadczenia przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W praktyce regulacje te mają zastosowanie m.in. do:

osób korzystających z wcześniejszych emerytur,

nauczycieli otrzymujących świadczenia kompensacyjne,

uprawnionych do emerytur pomostowych,

rencistów.

Po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego limity przestają obowiązywać, co oznacza, że seniorzy mogą podejmować zatrudnienie bez obawy o zmniejszenie lub wstrzymanie wypłaty swojego świadczenia.

Podstawa prawna: