Francja i Stany Zjednoczone na celowniku Rosji

Jeden z dokumentów ujawnia istnienie tajnego rosyjskiego projektu o nazwie "Konfederacja Niepodległości", która przedstawiana jest jako "centrum przyszłej ekspansji rosyjskich wpływów". Konfederacja ma na celu demontaż tego, co Rosjanie opisują jako "pas niestabilności zbudowany przez Zachód z pomocą fundamentalistycznych grup islamistycznych".

Ogólnym celem tego projektu jest podważenie "wizerunku krajów zachodnich jako wiarygodnych partnerów politycznych i wojskowych", "przekształcenie neokolonializmu Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w przedmiot międzynarodowych kontrowersji" oraz "zakłócenie logistyki wojskowej AFRICOM", czyli amerykańskiego dowództwa wojskowego w Afryce.

AES pod lupą Rosji. Ujawnili tajne strategie destabilizacji

Ta strategia Rosji znalazła wyraz w utworzeniu Sojuszu Państw Sahelu (AES), zrzeszającego Mali, Burkinę Faso i Niger. Z dokumentów wynika, że agenci Moskwy odegrali decydującą rolę w powstaniu tego sojuszu, który według założeń ma być rozszerzony na inne kraje afrykańskie, aby utworzyć "największą antyzachodnią koalicję w Afryce".

Aby to osiągnąć, Rosja opracowała szczegółowe scenariusze dla każdego państwa, będącego w strefie jej zainteresowań. I tak w Czadzie celem Moskwy jest usunięcie kraju "ze strefy wpływów Francji i Stanów Zjednoczonych" poprzez "ograniczenie możliwości wykorzystania bazy wojskowej przez siły francuskie". Z kolei w Libii Rosja postawiła na "wywołanie chaosu" w zachodniej części podzielonego kraju.

Od Libii po Namibię. Rosyjskie operacje w Afryce

W Republice Południowej Afryki Rosjanie zamówili rasistowskie kubki z okazji urodzin Johna Steenhuisena, lidera Sojuszu Demokratycznego, partii współtworzącej obecnie rząd z Afrykańskim Kongresem Narodowym, aby zszargać wizerunek zarówno jego, jak i jego ugrupowania.

W Namibii, w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie w 2024 roku, Rosjanie sfabrykowali i rozpowszechnili fałszywy list przypisywany Wielkiej Brytanii, w którym oskarżyli Londyn o potajemne finansowanie opozycji w zamian za korzyści związane z wydobyciem ropy naftowej. Gdy informacje poprzez portale społecznościowe dotarły do 1,7 mln osób, Wielka Brytania musiała oficjalnie temu zaprzeczyć. Ale Rosjanom udało się zdyskredytować namibijską opozycję i wzmocnić wizerunek przychylnej Kremlowi partii rządzącej.

Senegal i antyukraińska propaganda. Rosja chce siać chaos

W Senegalu rosyjscy agenci opracowali scenariusz przewrotu wojskowego i "w zależności od wybranego scenariusza" planowali wspierać zbrojnie lokalne siły próbujące obalić rząd lub pomagać w tłumieniu protestów. Wszystkie plany miały również wspólny antyukraiński mianownik, najczęściej obracający się wokół propagandowego hasła: "Ukraina to kraj wspierający terrorystów w Afryce".