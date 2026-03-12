Działania rządu ws. cen paliw

Szef resortu energii odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów Lewicy w sprawie działań podejmowanych przez Ministerstwo Energii w zakresie monitorowania stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski od początku marca 2026 r. w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Motyka przypomniał, że rząd podejmuje działania ws. cen paliw. - To jest obniżka marży przez Orlen praktycznie do zera, to jest specjalna promocja, jeżeli chodzi o zakup paliwa dla klientów. (...) Poza tym działania Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), także związane z impulsem na rynek - powiedział.

- Jeżeli sytuacja na rynkach nie będzie się stabilizowała po uruchomieniu tych rezerw (z zasobów MAE - PAP), (...) to będziemy podejmowali decyzje także wspólnie z Ministerstwem Finansów o działaniach podatkowych, które będą obniżały tę cenę, także jeżeli chodzi o VAT - podkreślił minister Motyka.

MAE uwolniła część rezerw ropy naftowej

Kraje Międzynarodowej Agencji Energetycznej w środę jednogłośnie uzgodniły skierowanie na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej. Celem tych działań jest obniżenie cen surowca, które gwałtownie wzrosły w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem. 400 mln baryłek to około jednej trzeciej rezerw rządowych posiadanych przez 32 kraje członkowskie MAE. Państwa MAE zobowiązane są do przechowywania zapasów ropy i produktów naftowych równych wielkości importu netto przez 90 dni - tak, aby rezerwa mogła być skierowana na rynek w przypadku nagłego załamania dostaw.

Atak na Iran

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran. Iran ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając w amerykańskie bazy wojskowe w tym regionie, jak i w infrastrukturę cywilną. Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła praktycznie do zamknięcia Cieśniny Ormuz dla ruchu morskiego z Zatoki Perskiej, przepuszczane są głównie dostawy z Iranu. Prawie całkowite zatrzymanie ruchu spowodowało zatory w eksporcie.

Ceny ropy wybiła

Od rozpoczęcia ataków Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran cena ropy na świecie gwałtownie wzrosła. Poszły za tym znaczące wzrosty cen paliwa na stacjach benzynowych w Polsce. Orlen od 12 marca wprowadził promocję na benzynę i olej napędowy oraz obniżył z 25 groszy „niemal do zera” marżę na diesla.