Oferują nawet 7300 złotych netto na najniższym stanowisku, liczne benefity i stabilne zatrudnienie. W tym roku planują przyjąć 3800 osób

Komendant Główny Policji wyznaczył terminy przyjęć do służby w Policji w 2026 roku. Będą to:

2 kwietnia;

9 lipca;

16 września;

17 listopada;

30 grudnia.

W 2026 roku planowane jest przyjęcie 3800 osób. To plan minimalny. W rzeczywistości nowych funkcjonariuszy może być znacznie więcej. Z danych KGP wynika, że liczba złożonych podań o przyjęcie do służby w policji w 2025 roku wyniosła 33 007, podczas gdy w takim samym okresie ubiegłego roku było 21 085 podań. Wzrost widać także w przyjęciach do służby Od początku 2024 roku do 1 grudnia 2024 roku do służby przyjęto 5031 funkcjonariuszy. W tym samym okresie 2025 roku liczba przyjętych wyniosła 7239. Rok 2025 jest też rekordowy, jeśli chodzi o stan zatrudnienia w polskiej Policji. Od 31 grudnia 2025 roku służbę pełni 102 288 funkcjonariuszy.

Na ten rok kalendarzowy planowane jest podtrzymanie "pozytywnego trendu rekrutacyjnego".

"Chcemy, aby służba pozostawała pierwszym wyborem dla osób poszukujących stabilnego i wartościowego zatrudnienia. Zamierzamy ugruntować wysoką pozycję formacji na rynku pracy, kontynuując sprawdzone działania promocyjne, które spotkały się z dużym oddźwiękiem społecznym" – powiedziała rzeczniczka KGP insp. Katarzyna Nowak.

8000 złotych na najniższym stanowisku. Takie są zarobki w polskiej Policji

Wynagrodzenie funkcjonariusza Policji składa się z uposażenia zasadniczego oraz szeregu dodatków. Wysokość uposażenia zasadniczego jest uzależniona od grupy zaszeregowania stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Z tytułu wysługi lat funkcjonariusz otrzymuje podwyżkę – po dwóch latach służby pensja wzrasta o 2 proc., a następnie o 1 proc. za każdy kolejny rok, aż do osiągnięcia 20 proc. po 20 latach. Po przekroczeniu tego okresu uposażenie zwiększa się o kolejne 2 proc. za każde następne dwa lata służby, maksymalnie do 32 proc. po 32 latach służby, łącznie do wysokości 35 proc. po 35 latach służby. Ponadto Policji przysługują różnego rodzaju dodatki do uposażenia:

dodatek za stopień;

dodatek służbowy;

dodatek stołeczny;

dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem;

dodatek instruktorski;

dodatek lotniczy;

dodatek kontrolerski;

dodatek terenowy.

Funkcjonariuszom przysługują także dodatkowe świadczenia pieniężne:

zasiłek na zagospodarowanie;

nagrody motywacyjne oraz zapomogi;

nagrody jubileuszowe (po 20 latach służby – 75 %, po 25 latach służby – 100 %, po 30 latach służby – 150 %, po 35 latach służby – 200 %, po 40 latach służby – 300 %);

dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe;

rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę;

należności za podróże służbowe i przeniesienia;

świadczenie motywacyjne;

świadczenie teleinformatyczne;

świadczenie związane z pełnieniem służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;

świadczenie za długoletnią służbę;

świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby;

świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie.

Jak podaje Policja, uposażenie na stanowisku kursanta wynosi miesięcznie:

do 26. roku życia - 5 738,01 zł netto dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego oraz 6 366,72 zł dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym;

- 5 738,01 zł netto dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego oraz 6 366,72 zł dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym; powyżej 26. roku życia - 5 311,00 zł netto dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego oraz 5 856,72 zł dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym.

Po ukończeniu kursu zarobki wzrastają i wynoszą:

do 26. roku życia - 6 161,88 zł netto dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego, 6 616,88 dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego w oddziałach prewencji, 6 790,60 dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym oraz 7 245,60 zł dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji;

- 6 161,88 zł netto dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego, 6 616,88 dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego w oddziałach prewencji, 6 790,60 dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym oraz 7 245,60 zł dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji; powyżej 26. roku życia - 5 678,88 zł netto dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego, 6 073,88 dla funkcjonariusza bez dodatku stołecznego w oddziałach prewencji 6 225,60 zł dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym oraz 6 620,60 dla funkcjonariusza z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji.

Dodatkowo policjanci mogą liczyć na szeroki pakiet świadczeń, takich jak:

nagroda roczna tzw. „trzynastka”;

coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. „mundurówka”;

coroczna dopłata do wypoczynku;

urlopy dodatkowe związane ze stażem służby lub wiekiem;

zwrot kosztów dojazdów;

mieszkanie służbowe lub równoważnik za brak mieszkania;

równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Kto może pełnić służbę w Policji?

W Policji służbę może pełnić osoba, która:

posiada polskie obywatelstwo;

posiada nieposzlakowaną opinię;

nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

korzysta z pełni praw publicznych;

posiada co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;

posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej;

pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Jak przebiega rekrutacja do Policji?

Rekrutacja do Policji składa się z kilku jasno określonych etapów i rozpoczyna się w momencie złożenia wymaganych dokumentów – osobiście, elektronicznie (np. przez ePUAP w usłudze „Wstąp do Policji”) lub pocztą do wybranej jednostki. Następnie kandydat przechodzi test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji, który nie ma charakteru eliminacyjnego, ale wpływa na końcowy ranking. Tego samego dnia zwykle odbywa się test sprawności fizycznej, obejmujący cztery próby oceniające siłę, wytrzymałość, zwinność i koordynację – jego pozytywne zaliczenie jest obowiązkowe. Kolejne etapy to badanie psychologiczne, rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca motywację i predyspozycje do służby, komisja lekarska oceniająca zdolność fizyczną i psychiczną oraz postępowanie sprawdzające związane z dostępem do informacji niejawnych. Punkty zdobyte na poszczególnych etapach, a także za wykształcenie i dodatkowe umiejętności, są sumowane, a o przyjęciu do służby decyduje miejsce na liście rankingowej zatwierdzonej po zakończeniu całego postępowania kwalifikacyjnego.

