To dwa najpowszechniejsze dodatki, które wspierają seniorów oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej.

Dodatek pielęgnacyjny: W lutym wynosi 348,22 zł. Od 1 marca wzrośnie do 366,68 zł. Przypominamy: osoby powyżej 75. roku życia otrzymują go automatycznie.

Dodatek dla sieroty zupełnej: Obecnie to 654,48 zł. Po marcowej waloryzacji kwota ta skoczy do 689,17 zł.

Osoby zasłużone dla ojczyzny oraz nauczyciele prowadzący niegdyś tajne komplety mogą liczyć na równe wsparcie:

Dodatek kombatancki: W lutym wynosi 348,22 zł, a od marca wzrośnie do 366,68 zł.

Dodatek za tajne nauczanie: Aktualnie to 348,22 zł, po waloryzacji: 366,68 zł.

Dodatek kompensacyjny: Dla wdów i wdowców po kombatantach kwota wzrośnie z 52,23 zł do 55,00 zł.

Obejmuje osoby pracujące przymusowo w kopalniach, kamieniołomach czy zakładach uranu w latach 1949-1959. W lutym maksymalna stawka to 348,22 zł. Od 1 marca br. wzrośnie ona do 366,68 zł. Wysokość zależy od liczby miesięcy pracy.

To świadczenie zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu i jest powiązane z najniższą emeryturą (która od marca rośnie z 1780,96 zł do 1978,50 zł). Przykładowe kwoty: Jeśli posiadasz uszczerbek 10-20 proc., w lutym otrzymujesz 178,10 zł, a od marca będzie to 197,85 zł. Przy najwyższym uszczerbku (powyżej 90 proc.) dodatek wzrośnie z 2315,25 zł do 2572,05 zł.

Ryczałt energetyczny - pomoc w opłatach

To jedno z niewielu świadczeń, o które trzeba złożyć oddzielny wniosek (druk ZUS-ERK). Kwota w lutym wynosi 312,71 zł, a nowa kwota od marca to 336,16 zł.

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych

Dla osób wywiezionych do pracy przymusowej przez III Rzeszę lub ZSRR stawka zależy od czasu trwania represji (od 1 do 20 miesięcy). Maksymalna kwota (za 20 miesięcy i więcej) w lutym wynosi 348,22 zł, natomiast od 1 marca wzrośnie do 366,68 zł.

Premia za wiek: Świadczenie honorowe dla stulatków

To świadczenie rządzi się innymi prawami - kwota jest ustalana raz w roku i nie zmienia się dla osoby, która już ją pobiera.

Dla kończących 100 lat w lutym 2026: Kwota wynosi 6589,67 zł brutto.

Dla kończących 100 lat po 1 marca 2026 roku: Nowa baza wyniesie ok. 6938,92 zł brutto.

Jak sprawdzić nową kwotę świadczenia?

ZUS zacznie wysyłać decyzje o nowej wysokości świadczeń (tzw. decyzje waloryzacyjne) w marcu i kwietniu. Jeśli jednak korzystasz z technologii, nową kwotę swojej emerytury wraz z dodatkami zobaczysz w aplikacji mZUS lub na portalu PUE ZUS już w pierwszych dniach marca. Co ważne, jeśli pobierasz kilka dodatków (np. kombatancki i za tajne nauczanie), pamiętaj, że wypłacany jest tylko jeden z nich. Wyjątkiem jest ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny, które można łączyć z innymi.