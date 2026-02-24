Z Polski na front. Pierwsze transporty ruszyły przed wybuchem wojny

Gdy w lutym 2022 r. rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji, Polska jako jedno z pierwszych państw uruchomiła szerokie dostawy uzbrojenia dla Ukrainy. Do Ukrainy trafiał przede wszystkim sprzęt poradziecki, wciąż obecny w zasobach polskiej armii – armatohaubice 2S1 Goździk, czołgi T-72 czy bojowe wozy piechoty BWP-1. Jeszcze przed wybuchem wojny z polskich magazynów wysyłano transporty z amunicją.

Mimo swojego wieku i często wieloletnich braków, jeśli chodzi o ich modernizację, konstrukcje te okazały się jednak bardzo użyteczne dla Ukraińców. Był to bowiem sprzęt analogiczny do tego, który był i jest używany w ich armii, nie wymagał więc długotrwałych szkoleń i wdrażania do ukraińskiego wojska, mógł być natomiast szybko wykorzystany w walce.

Czołgi, Kraby i MiG-29. Największe dostawy polskiej broni dla Ukrainy

W latach 2022–2024, gdy przekazywano największe partie uzbrojenia, Polska oddała – jak wynika z raportu KPRM z października 2025 r. – łącznie 318 czołgów i 586 innych pojazdów pancernych. Wśród nich znalazły się T-72 w różnych wersjach, PT-91, kompania Leopardów 2A4, a także BWP-1, BRDM-2 oraz transportery KTO Rosomak. Ukraina otrzymała również 137 systemów artyleryjskich, w tym 2S1 Goździk, wyrzutnie BM-21 Grad, a także nowoczesne armatohaubice Krab i moździerze Rak.

Rosjanie podnieśli alarm. Tego po swoim sąsiedzie się nie spodziewali
Rosjanie podnieśli alarm. Tego po swoim sąsiedzie się nie spodziewali

Zobacz również

Obok sprzętu poradzieckiego przekazano również nowoczesne systemy zachodniej produkcji, które szybko zdobyły uznanie ukraińskich żołnierzy. Szczególnie cenione okazały się Kraby i Rosomaki, wykorzystywane w najcięższych walkach. Poza pojazdami opancerzonymi Ukraina otrzymała także część polskich maszyn powietrznych - 10 samolotów i 10 helikoperów. Chodzi o myśliwce MiG-29 oraz śmigłowce szturmowe Mi-24. Podobnie jak w przypadku wojsk lądowych, były to maszyny znane ukraińskim pilotom, co pozwoliło na ich szybkie włączenie do działań bojowych.

Miliardy złotych wsparcia. Amunicja, Pioruny i eksport uzbrojenia

Trudno przytoczyć natomiast precyzyjne dane na temat wszelkiego innego wsparcia materiałowego - amunicji, w tym rakiet powietrze-powietrze, amunicji artyleryjskiej i mniejszych kalibrów, broni ręcznej - w tym używanych z sukcesami przez Ukraińców pocisków przeciwlotniczych Piorun - wyposażenia indywidualnego żołnierzy, w tym hełmów czy kamizelek kuloodpornych. Na Ukrainę trafiły także wykorzystywane z sukcesami przez obrońców rozpoznawcze drony FlyEye oraz amunicja krążąca Warmate - oba wyprodukowane przez polską Grupę WB.

Z raportu KPRM wynika, że do marca 2025 r. łączna wartość polskiej pomocy wojskowej – wraz z innymi formami wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy – przekroczyła 18 mld zł. W samym 2022 r. wartość przekazanego sprzętu wyniosła 7,23 mld zł, a w latach 2023–2024 kolejne 5,63 mld zł.

Część uzbrojenia trafiła na Ukrainę nie w formie darowizn, lecz w ramach kontraktów handlowych. W latach 2022–2023 Polska wyeksportowała sprzęt o wartości 2,216 mld euro. Około 0,5 mld euro stanowiła częściowa realizacja umowy na 54 armatohaubice Krab (dostarczono 36 sztuk). Ukraina zakupiła również m.in. 60 transporterów MT-LB, 92 armatohaubice 2S1 Goździk, 89 moździerzy kal. 82 mm, 22 moździerze M74 kal. 120 mm, cztery wyrzutnie BM-21 Grad, 19 samochodów opancerzonych AMZ Dzik oraz jeden BRDM-2.

Szkolenia, Starlinki i Jasionka. Polska logistycznym zapleczem Ukrainy

Łącznie Polska przygotowała 47 pakietów wsparcia wojskowego, a 48. jest na ukończeniu. Trwają także prace nad przekazaniem kolejnych myśliwców MiG-29, które mają wzmocnić ukraińską obronę powietrzną. W polskich siłach powietrznych maszyny te są stopniowo wycofywane i zastępowane m.in. przez FA-50 z Korei Południowej. W zamian Ukraina deklaruje gotowość do podzielenia się doświadczeniami oraz technologiami w zakresie dronów i systemów antydronowych.

Rosja wkroczyła w 'strefę śmierci'. Dane mówią same za siebie
Rosja wkroczyła w "strefę śmierci". Dane mówią same za siebie

Zobacz również

Sprzęt to jednak tylko część wsparcia. Polska odgrywa istotną rolę w szkoleniu ukraińskich żołnierzy w ramach unijnej misji EUMAM oraz natowskiej inicjatywy NSATU. Na polskich i niemieckich poligonach przeszkolono już dziesiątki tysięcy wojskowych. Szkolenia w Polsce prowadzą nie tylko instruktorzy z naszego kraju, lecz także żołnierze z innych państw, m.in. Francji i Norwegii, którzy działają w Nowej Dębie w ramach inicjatywy Camp Jomsborg. W Bydgoszczy funkcjonuje natomiast JATEC – Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO–Ukraina, którego celem jest rozwijanie interoperacyjności i wymiana doświadczeń z frontu. Jednostka rozpoczęła działalność na początku 2025 r.

Polski resort cyfryzacji finansuje także kluczowe dla łączności Ukraińców terminale Starlink. Do tej pory Polska sfinansowała i przekazała Ukrainie ponad 29 tys. terminali amerykańskiej firmy Space X, zarządzanej przez miliardera Elona Muska.

Najważniejsi politycy i dowódcy podkreślają rolę Polski jako logistycznego hubu, przez który przechodzi znakomita większość zachodniego wsparcia, które od 2022 roku trafia na Ukrainę. Szczególną rolę odgrywa tu port lotniczy w podrzeszowskiej Jasionce, na którym regularnie lądują samoloty ze sprzętem - tak wojskowym, jak i np. wsparciem humanitarnym, który następnie różnymi metodami transportowany jest za ukraińską granicę.