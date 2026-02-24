Coraz bardziej pesymistyczne są także oceny niezależnych ekspertów. Aleksandra Prokopenko z Carnegie Russia Eurasia Center powiedziała, żecztery lata po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę rosyjska gospodarka znalazła się w "strefie śmierci". Jej zdaniem system funkcjonuje w sposób, który pozwala utrzymać bieżącą stabilność, ale jednocześnie niszczy fundamenty przyszłego rozwoju.

Rosja w "strefie śmierci". Wydatki wojskowe pożerają gospodarkę

Prokopenko zwraca uwagę, że ogromne środki budżetowe kierowane są do przemysłu zbrojeniowego. Produkcja czołgów, pojazdów opancerzonych i amunicji podtrzymuje aktywność części zakładów oraz zatrudnienie, lecz nie przekłada się na trwały wzrost gospodarczy. Wytwarzany sprzęt trafia na front i ulega zniszczeniu, nie tworząc wartości, która mogłaby w przyszłości wspierać rozwój cywilnych sektorów gospodarki.

W efekcie w Rosji wykształciły się dwa odrębne systemy. Pierwszy to uprzywilejowany sektor wojskowy, finansowany i chroniony przez państwo. Drugi obejmuje pozostałą część gospodarki, która musi radzić sobie z wysokimi stopami procentowymi, rosnącymi kosztami oraz słabnącym popytem. Ten podział staje się coraz bardziej widoczny.

Stagnacja PKB i spadające dochody. Budżet Rosji traci odporność

Dane makroekonomiczne również nie napawają optymizmem. Według informacji przytaczanych przez "Fortune" rosyjski PKB pozostaje w stagnacji, a dochody z ropy naftowej w styczniu spadły o 50 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Sankcje nałożone przez państwa zachodnie oraz konieczność sprzedaży surowca z dużymi rabatami znacząco ograniczają wpływy do budżetu.

Polska nie pomoże Litwie, gdy Rosja uderzy. Smutna wizja generała
Polska nie pomoże Litwie, gdy Rosja uderzy. Smutna wizja generała

Zobacz również

Deficyt budżetowy rośnie mimo podwyżek podatków dla konsumentów. Rezerwy finansowe stopniowo się kurczą. Jednocześnie koszty obsługi długu publicznego szybko rosną i w tym roku mają przekroczyć łączne wydatki na edukację i ochronę zdrowia. To sygnał, że państwo coraz większą część środków przeznacza na utrzymanie bieżącej płynności, a nie na inwestycje w kapitał ludzki.

Rosyjscy urzędnicy biją na alarm. Lato może przynieść kryzys

Źródła "The Washington Post" twierdzą, że rosyjscy urzędnicy wskazali prezydentowi na ryzyko gwałtownego pogorszenia sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach. Jeden z moskiewskich przedsiębiorców powiedział dziennikowi, że realny kryzys może nadejść w ciągu trzech lub czterech miesięcy. Wskazał na wysoką inflację, spadek konsumpcji oraz rosnące problemy firm z utrzymaniem płynności.

Coraz częściej pojawiają się informacje o zamykanych restauracjach i redukcjach zatrudnienia. Pracownicy są wysyłani na przymusowe urlopy, mają skracany czas pracy lub doświadczają opóźnień w wypłatach wynagrodzeń. Przedstawiciele sektora finansowego nie wykluczają również ryzyka kryzysu bankowego, jeśli problemy z płatnościami będą się pogłębiać.

Na razie Kreml utrzymuje, że sytuacja znajduje się pod kontrolą. Jednak ostrzeżenia płynące zarówno od urzędników, jak i od przedsiębiorców pokazują, że rosyjska gospodarka stoi przed poważnym testem. Jeśli obecne tendencje się utrzymają, lato może przynieść moment, w którym napięcia finansowe staną się trudne do ukrycia nawet przy silnej kontroli państwa nad gospodarką.