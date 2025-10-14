Umowa Apple z Econergy

Apple zawarł z Econergy „popularną w branży OZE długoterminową umowę PPA (virtual Power Purchase Agreement) na zakup energii” – napisała „Rz”. Gazeta cytuje wiceprezes Apple’a, Lisę Jackson, która powiedziała dziennikowi, że „umowa była kluczowa dla pozyskania finansowania na budowę farmy”.

Reklama

Szczegóły umowy Apple z Econergy

– „W ramach 19-letniej umowy Apple będzie kupować około 75 proc. produkowanej przez nią energii” – cytuje Jackson „Rz”.

Według gazety instalacja o mocy 40 MW zapewni dostawy energii dla kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw domowych.

„Zaangażowanie Apple’a w Polsce jest tylko częścią większego projektu w Europie. Firma uczestniczy w przedsięwzięciach OZE w Hiszpanii, we Włoszech czy Rumunii” – napisała „Rz”.