Budżet programu "Mój Prąd 6.0" na wyczerpaniu. Trzeba się śpieszyć

Ogromne zainteresowanie programem i zwiększony budżet sprawiły, że liczba osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji jest jeszcze większa. Według danych przekazanych przez NFOŚiGW do dnia 22 sierpnia 2025 roku do funduszu trafiły wnioski na kwotę 1,7 miliarda złotych dofinansowania. Według wyliczeń odpowiada to 91,8 procentom całkowitego budżetu.

Oznacza to, że osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji, które jednocześnie spełniają odpowiednia kryteria, muszą się śpieszyć. Problemem nie jest tutaj termin naborów, a raczej budżet, którego limity są powoli osiągane przez wnioskodawców.

Program "Mój Prąd 6.0" to szansa na spore dofinansowanie dla osób fizycznych

Rządowy program "Mój Prąd 6.0" oferuje specjalne dofinansowania instalacji nie tylko paneli fotowoltaicznych, ale także magazynów energii oraz magazynów ciepła. Dzięki niemu, osoby decydujące się na montaż paneli mogą znacząco zredukować koszty inwestycji w PV, co zwiększa ich atrakcyjność. Jak sama nazwa sugeruje, jest to kolejna edycja tego programu, w której wprowadzone zostały dodatkowe zmiany, które mają uatrakcyjnić przedsięwzięcie.

Program dedykowany jest tym, którzy korzystają z systemu net-billing lub jeżeli mikroinstalacja rozliczana jest obecnie w systemie net-metering - udokumentują przejście na nowy system rozliczeń. Ważne jest, że kwalifikujący się prosumencie musieli ponieść wydatki na swoje instalacji po terminie 1 stycznia 2021 roku. Co bardzo ważne, dofinansowanie obejmuje jedynie systemy, które korzystają z magazynów energii elektrycznej i cieplnej, które zostały zgłoszone od 1 sierpnia 2024 roku. Instalacje bez magazynów energii dotyczy tylko tych, które zgłoszone zostały do 31 lipca 2024 roku.

Z programu wyłączone zostały jednak pompy ciepła oraz kolektory słoneczne i system EMS i HEMS. Te traktowane są jako zupełnie osobna propozycja dofinansowania. Dotacje na wspomniane pompy ciepła także zostały objęte innym programem dotacji rządowych.

Termin naboru do programu "Mój Prąd 6.0" wydłużony

Początkowo nabór wniosków do programu "Mój Prąd 6.0" mial trwać do 20 grudnia 2024 roku, a jego budżet wynosił dokładnie 400 milionów złotych. Okazało się jednak, że zainteresowanie programem było tak duże, że zdecydowano się wydłużyć termin składania dokumentów, a także podniesiono budżet i to dwukrotnie. Ostateczny termin naboru zaplanowany został na koniec października 2025 roku, a łączny budżet zwiększono o 1,4 miliarda złotych do kwoty 1,85 miliarda złotych.

"Decyzja o kolejnym przedłużeniu naboru do końca października ma na celu umożliwienie większej liczbie prosumentów skorzystania z programu." - czytamy na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

16 tysięcy złotych dofinansowania na OZE od rządu

Program "Mój Prąd 6.0" zakłada dofinansowania dla różnych elementów instalacji OZE. Każdy z nich ma inną maksymalną kwotę, której nie da się przekroczyć. Jednocześnie wysokość dofinansowania fotowoltaiki, magazynów energii i ciepła nie może być większa niż 50% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo wszystkie instalacje muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej; magazyny energii za to muszą być zgłoszone do OSD.

Dokładne kwoty dofinansowań prezentują się następująco:

Na instalację fotowoltaiczną (do 31 lipca 2024 roku) - kwota 6 tysięcy zł;

Na instalację fotowoltaiczną i magazyn energii (moc od 2 do 20 kW) - kwota 7 tysięcy zł;

Na magazyn energii elektrycznej o pojemności minimalnej 2kWh i minimalnej mocy instalacji PV wynoszącej 2 kW - kwota 16 tysięcy zł;

Na magazyn ciepła o minimalnej pojemności 20 dm3 - kwota 5 tysięcy złotych.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w programie "Mój Prąd 6.0"

Aby uzyskać dofinansowanie z programu "Mój Prąd 6.0" trzeba złożyć odpowiedni wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin składania wniosków wyznaczony został dokładnie na 31 października 2025 roku lub do wyczerpania środków w budżecie.

Na oficjalnej stronie projektu można także przeczytać, że dla wniosków złożonych od 16 lipca 2025 roku obowiązuje nowa wersja regulaminu naboru wniosków. Warto więc dokładnie zapoznać się z jego treścią i na tej podstawie składać odpowiednie dokumenty.