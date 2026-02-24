Skąd wzięła się podwójna wypłata z ZUS pod koniec lutego?

Wiele osób pyta o dodatkowe pieniądze z ZUS. Wyjaśnienie jest proste i wynika z obowiązujących przepisów: ZUS nie może wypłacać świadczeń w dni wolne od pracy. Z racji, że 1 marca 2026 roku wypada w niedzielę, Zakład musi zrealizować marcowe przelewy z wyprzedzeniem. Dla osób, których stały termin wypłaty przypada na pierwszy dzień miesiąca, oznacza to, że pieniądze trafią do nich już 27 lutego (piątek). W efekcie osoby te otrzymają w jednym miesiącu kalendarzowym dwa świadczenia: to lutowe (na początku miesiąca) oraz to marcowe (pod sam koniec).

Reklama

Marcowa waloryzacja 2026. Pierwsze wyższe przelewy już pod koniec lutego

Najważniejszą wiadomością dla seniorów jest fakt, że przelew, który dotrze do nich 27 lutego, będzie już uwzględniał nową, wyższą stawkę po waloryzacji. W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wynosi 5,3 proc. Oznacza to, że każda złotówka Twojego świadczenia "urośnie" o ponad pięć groszy. Choć oficjalnie podwyżka obowiązuje od 1 marca, to dzięki przesunięciu terminu wypłaty, pierwsi szczęśliwcy poczują ją w portfelu jeszcze przed końcem zimy.

O ile wzrosną emerytury? Ile dostaniesz "na rękę" od marca 2026 roku?

Oto konkretne wyliczenia "na rękę" po waloryzacji o 5,3 proc. Oto lista najpopularniejszych kwot:

Emerytura minimalna: Wzrośnie z 1878,91 zł do 1978,50 zł brutto (ok. 1800 zł na rękę).

Emerytura minimalna: Twoja wypłata wzrośnie o około 90,62 zł. Zamiast 1709,81 zł, otrzymasz na konto 1800,43 zł netto.

Emerytura 2200 zł brutto: Tutaj zyskujesz 106,11 zł. Nowa kwota "na rękę" to 2108,11 zł.

Emerytura 2500 zł brutto: To granica kwoty wolnej od podatku. Otrzymasz 2379,57 zł netto, czyli o 104,57 zł więcej niż dotychczas.

Emerytura 3000 zł brutto: Po marcu przelew wyniesie 2795,69 zł (wzrost o 125,69 zł).

Emerytura 4000 zł brutto: Twoje świadczenie wzrośnie o 167,92 zł, co daje wypłatę w wysokości 3627,92 zł netto.

Emerytura 5000 zł brutto: W tym przypadku zyskujesz już ponad dwieście złotych - dokładnie 209,15 zł. Na konto wpłynie 4459,15 zł netto.

Ile wyniosą świadczenia emerytalne do progu podatkowego (bez PIT)?

Emerytura 1250 zł brutto: Po waloryzacji wzrośnie do 1316,25 zł brutto, co da wypłatę w wysokości 1197,79 zł netto.

Emerytura 1500 zł brutto: Nowa kwota to 1579,50 zł brutto. Senior otrzyma na konto 1437,35 zł netto.

Emerytura 1750 zł brutto: Świadczenie wzrośnie do 1842,75 zł brutto, co przełoży się na 1676,90 zł netto.

Emerytura 2000 zł brutto: Po podwyżce wyniesie 2106 zł brutto. Kwota do wypłaty to 1916,46 zł netto.

Emerytura 2200 zł brutto: Wzrośnie do 2316,60 zł brutto, dając na rękę 2108,11 zł netto.

Emerytura 2375 zł brutto: To graniczna kwota - po waloryzacji wyniesie ona idealnie 2500 zł brutto, czyli maksymalną kwotę zwolnioną z podatku. Senior otrzyma 2275 zł netto.

Ile wyniosą emerytury powyżej progu podatkowego (z zaliczką na PIT)?

Emerytura 2700 zł brutto: Po waloryzacji wzrośnie do 2843,10 zł brutto. Po odliczeniu danin senior dostanie 2546,05 zł netto.

Emerytura 3000 zł brutto: Nowa podstawa to 3159 zł brutto. Przelew wyniesie 2795,61 zł netto (wzrost o ok. 125 zł).

Emerytura 3200 zł brutto: Świadczenie wzrośnie do 3369,60 zł brutto. Kwota na rękę to 2961,98 zł netto.

Emerytura 3500 zł brutto: Po marcu wyniesie 3685,50 zł brutto, co daje wypłatę 3211,54 zł netto.

Emerytura 4000 zł brutto: Wzrośnie do 4212 zł brutto. Senior otrzyma przelew w wysokości 3627,48 zł netto.

Emerytura 4500 zł brutto: Nowa kwota brutto to 4738,50 zł. Wypłata netto wyniesie 4043,41 zł.

Emerytura 5000 zł brutto: Po waloryzacji osiągnie 5265 zł brutto. Na konto wpłynie 4459,35 zł netto.

Emerytura 6000 zł brutto: To świadczenie wzrośnie do 6318 zł brutto. Kwota do wypłaty wyniesie 5291,22 zł netto.

Emerytura 7000 zł brutto: Po marcowej podwyżce wyniesie 7371 zł brutto, co przełoży się na 6123,09 zł netto.

Dlaczego kwoty netto ("na rękę") różnią się od wzrostu brutto?

W 2026 roku system podatkowy działa tak, że od każdej emerytury ZUS odlicza 9 proc. składki zdrowotnej. Dodatkowo, jeśli Twoja emerytura przekracza 2500 zł brutto, od nadwyżki pobierany jest 12 proc. podatek dochodowy (PIT). To dlatego przy wyższych emeryturach kwota, która zostaje w kieszeni, nie rośnie tak szybko jak kwota "na papierze".

Nie tylko seniorzy z 1. dnia miesiąca. Kto jeszcze dostanie pieniądze wcześniej?

Kalendarz w marcu 2026 roku jest łaskawy dla większej grupy osób. Przesunięcia terminów wypłat obejmą:

Termin 1 marca (niedziela): Wypłata 27 lutego.

Termin 15 marca (niedziela): Wypłata zostanie zrealizowana w piątek, 13 marca.

Pozostałe osoby (z terminami 6, 10, 20 i 25 dnia miesiąca) otrzymają swoje zwaloryzowane świadczenia zgodnie z planem, bez dodatkowych przesunięć.

Podwójna podwyżka dla "emerytów czerwcowych"

Warto przypomnieć, że dla części seniorów 2026 rok przyniósł jeszcze jeden bonus. Chodzi o tzw. emerytów czerwcowych (osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019). Dzięki nowym przepisom ZUS automatycznie przeliczył ich świadczenia, dodając średnio około 200 zł miesięcznie. Dla tej grupy marzec będzie szczególnie korzystny - marcowa waloryzacja o 5,3 proc. zostanie naliczona już od tej nowej, wyższej kwoty. To właśnie o tej grupie mówi się, że otrzymają w tym roku "podwójną podwyżkę".

Ważne przypomnienie - wniosek nie jest potrzebny

ZUS przypomina, że zarówno waloryzacja, jak i przyspieszone wypłaty dzieją się automatycznie. Nie musisz składać żadnych wniosków ani dzwonić na infolinię. Pieniądze po prostu pojawią się na Twoim koncie bankowym lub zostaną dostarczone przez listonosza w nowym, wcześniejszym terminie.

Inne ważne kwoty, które również wzrosną w marcu 2026

Waloryzacja obejmuje nie tylko podstawową emeryturę, ale też wszystkie dodatki. Oto nowe stawki: