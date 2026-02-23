Nowe stawki abonamentu RTV od stycznia 2026. Ile kosztuje radio i TV?

Jeśli liczyliście na symboliczne kwoty, luty 2026 roku brutalnie weryfikuje te nadzieje. Od stycznia obowiązują nowe, wyższe stawki za używanie odbiorników. Miesięczna opłata za sam odbiornik radiowy wzrosła do 9,50 zł (114 zł rocznie), natomiast za telewizor lub zestaw TV+Radio zapłacimy teraz aż 30,50 zł miesięcznie. To oznacza, że roczny koszt posiadania telewizora w 2026 roku to 366 zł. Warto jednak pamiętać o terminie 25 lutego. To ostatni dzień, w którym możesz opłacić abonament za luty (i kolejne miesiące) z góry, korzystając z niewielkich zniżek. Jeśli zdecydujesz się na wpłatę za cały rok z góry, zaoszczędzisz 10 proc., płacąc 329,40 zł zamiast pełnej kwoty.

Najważniejszą informacją lutego 2026 roku jest aktualizacja progu dochodowego uprawniającego do całkowitego zwolnienia z opłat. Zgodnie z nowymi przepisami, emeryci, którzy ukończyli 60 lat, nie muszą płacić abonamentu, jeśli ich miesięczna emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2026 roku limit ten został podniesiony i wynosi obecnie około 4450 zł brutto. To potężna zmiana, która sprawia, że tysiące seniorów, którzy wcześniej "nie łapali się" na ulgę, od lutego mogą legalnie przestać płacić. Pamiętaj jednak: zwolnienie nie działa automatycznie (z wyjątkiem osób powyżej 75. roku życia). Musisz udać się na pocztę z decyzją emerytalną i złożyć odpowiednie oświadczenie.

Czy smartfon to telewizor? Poczta Polska stawia sprawę jasno

Luty 2026 to miesiąc, w którym ostatecznie wyjaśniła się kwestia urządzeń mobilnych. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, urządzenia takie jak tablety, smartfony czy laptopy, które umożliwiają natychmiastowy odbiór programów telewizyjnych lub radiowych przez dedykowane aplikacje, są traktowane na równi z tradycyjnymi odbiornikami. Oznacza to, że teoretycznie każdy posiadacz nowoczesnego telefonu powinien płacić abonament. W praktyce kontrola osób fizycznych w tym zakresie jest trudna, ale przedsiębiorcy prowadzący firmy i udostępniający pracownikom służbowe smartfony muszą liczyć się z ryzykiem naliczenia opłat za każdy egzemplarz.

Kontrole abonamentu RTV 2026. Twoje prawo do odmowy

W lutym 2026 roku ruszyła ogólnopolska akcja kontrolna Poczty Polskiej. Kontrolerzy pukają do domów i mieszkań, ale prawo wciąż stoi po stronie obywatela. Nie masz obowiązku wpuszczania kontrolera do środka. Odmowa wejścia nie może być podstawą do nałożenia kary. Jednak uwaga: sytuacja zmienia się w przypadku samochodów. Kontrolerzy mają prawo sfotografować radio w aucie stojącym na parkingu publicznym. Jeśli urządzenie jest zamontowane na stałe, a numer rejestracyjny pozwala na identyfikację właściciela, wezwanie do zapłaty może przyjść pocztą. Kara w 2026 roku jest dotkliwa i wynosi 30-krotność miesięcznej stawki, czyli 915 zł za telewizor oraz 285 zł za radio.

Lista zwolnionych z opłacania abonamentu RTV w 2026 roku. Kto nie zapłaci ani grosza?

Oprócz emerytów z niskimi dochodami, lista uprawnionych do 0 zł abonamentu RTV w lutym 2026 obejmuje m.in.:

Osoby powyżej 75. roku życia (zwolnienie automatyczne).

Osoby z I grupą inwalidzką lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Pobierających rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne.

Weteranów i inwalidów wojennych.

Jeśli należysz do jednej z tych grup, a wciąż płacisz abonament, luty to idealny moment na wizytę w placówce pocztowej i uregulowanie statusu. Nadpłacone środki zazwyczaj nie są zwracane, więc każda zwłoka to realna strata w domowym budżecie.