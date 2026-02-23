Zmiany w Prawie budowlanym 2026 - co dokładnie ma się zmienić?

Nowelizacja Warunków Technicznych obejmuje m.in. efektywność energetyczną, izolacyjność, konstrukcję i dostępność budynków. Jednak kluczowe zmiany dotyczą Działu VI, czyli bezpieczeństwa pożarowego.

Reklama

Nowe przepisy zakładają obowiązek stosowania na elewacjach budynków wielorodzinnych oraz w obiektach komercyjnych specjalnych poziomych i pionowych pasów izolacyjnychwykonanych z materiałów niepalnych. Chodzi o tzw. bariery ogniowe, które mają ograniczyć szybkie rozprzestrzenianie się ognia po fasadzie budynku. Podobne wymogi mają objąć także dachy.

Idea jest prosta, zatrzymać ogień w jednym miejscu i nie dopuścić do sytuacji, w której płomienie w kilka minut obejmują kolejne kondygnacje.

Dlaczego rząd chce zmienić zasady ociepleń?

Statystyki są jednoznaczne. W 2025 roku liczba pożarów w Polsce wzrosła z około 59 tysięcy do blisko 77 tysięcy. Wartość szkód brutto związanych z pożarami na koniec 2024 roku wyniosła 399 mln zł, czyli o 184 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Eksperci podkreślają, że przez ostatnie dekady dynamiczny rozwój budownictwa nie zawsze szedł w parze z aktualizacją przepisów przeciwpożarowych. Normy przeciwpożarowe wciąż opierają się na przepisach z czasów PRL-u i budownictwa z wielkiej płyty. Wciąż powszechnie stosowane są materiały izolacyjne o wysokiej palności, które w przypadku pożaru mogą przyspieszać rozprzestrzenianie się ognia. Nowe przepisy mają to zmienić.

Trwa presja, by złagodzić reformę

Wokół planowanych zmian narosły jednak duże kontrowersje. Część środowisk związanych z producentami palnych materiałów izolacyjnych podważa zasadność nowych wymogów. Argumentem są wyższe koszty inwestycji, jakie mogą ponieść deweloperzy i inwestorzy.

Z drugiej strony organizacje branżowe i eksperci z zakresu pożarnictwa apelują o utrzymanie surowych zapisów. Ich zdaniem problemu rosnącej liczby pożarów nie da się rozwiązać kosmetycznymi poprawkami. Podkreślają, że lepiej zapobiegać tragediom, niż później liczyć straty materialne i ofiary.

Sprawa była przedmiotem konsultacji publicznych i debat w komisjach sejmowych. Do projektu zgłoszono tysiące uwag. Teraz kluczowa decyzja należy do rządu.

- Od lat dostrzegaliśmy pilną potrzebę zmiany przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków. Dlatego z dużą nadzieją przyjęliśmy projekt Warunków Technicznych przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Aktywnie uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych oraz zabieraliśmy głos w debacie publicznej z udziałem wielu środowisk eksperckich. Z niepokojem obserwowaliśmy jednak, jak wraz z upływem czasu od ogłoszenia projektu wyłącznie jedno środowisko – producenci palnych materiałów izolacyjnych – zaczęło podważać zasadność przyszłych przepisów – komentuje Zenon Małkowski - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego.

W związku z tym eksperci dodatkowo apelują o utrzymanie pierwotnych propozycji, w swoim liście do Michała Jarosa – ministra rozwoju i technologii odpowiedzialnego za regulację, zabiegają organizacje działające w ochronie przeciwpożarowej, które zrzeszają ekspertów ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj z Ogniem oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego.

Co to oznacza dla właścicieli i przyszłych inwestorów?

Jeśli przepisy wejdą w życie w obecnym kształcie, inwestorzy będą musieli stosować niepalne bariery ogniowe w określonych typach budynków. To może oznaczać wzrost kosztów budowy, a w konsekwencji wpływ na ceny mieszkań czy powierzchni komercyjnych.

Z drugiej strony celem reformy jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenie strat w przypadku pożaru.

Wrzesień 2026 roku ma być momentem przełomowym dla rynku budowlanego. Pytanie brzmi nie czy zmiany nadejdą, ale w jakim ostatecznie kształcie. Trwa walka o to, jakie zasady ociepleń będą obowiązywać w Polsce przez kolejne lata.