Matura 2026: co trzeba a co można ze sobą zabrać na maturę pisemną

Urszula Wilk-Winter
dzisiaj, 11:34
Co trzeba mieć ze sobą na maturę?
Matura jest egzaminem ważnym dla dalszego życia młodego dorosłego. Mały błąd czy niedopatrzenie może spowodować nie tylko stres, ale i unieważnienie egzaminu. Na co należy być przygotowanym a czego nie można robić.

Co maturzysta musi mieć ze sobą na maturze pisemnej?

Uczeń nie zostanie wpuszczony na salę egzaminacyjną jeśli nie przedłoży dokumenty tożsamości - dowodu osobistego lub paszportu. Drugim niezbędnym elementem na maturę jest długopis z czarnym tuszem. Dobrze, aby zdający miał ich co najmniej dwa, aby się nie narazić na stres, jeśli zabraknie tuszu.

Co maturzysta może mieć ze sobą na sali egzaminacyjnej ?

Maturzyście może chcieć się pić. Dopuszczalne jest zabranie ze sobą wody w przezroczystej butelce bez etykiety, którą należy postawić na podłodze przy rogu ławki, aby uniknąć zalania arkusza egzaminacyjnego. Istnieje też możliwość wzięcie ze sobą przez ucznia chusteczek higienicznych bez opakowania

Inne rzeczy dozwolone na maturze pisemnej

Inne dozwolone a nawet pomocne rzeczy na maturze pisemnej są uzależnione od przedmiotu. I tak linijka jest dopuszczalna na egzaminie z matematyki, geografii, a także biologii, chemii i fizyki (tutaj opcjonalnie). Do rozwiązywania zadań z matematyki przyda się maturzyście również cyrkiel i ołówek.

Różnie wygląda kwestia kalkulatora - prosty jest dopuszczalny na egzaminie z matematyki, biologii, geografii, informatyki i wiedzy o społeczeństwie (opcjonalnie). Natomiast w przypadku pisemnej matury z chemii i fizyki rodzaj kalkulatora - czy prosty czy naukowy jest uzależniony od formuły egzaminu.

Na sprawdzenie wiedzy z historii i geografii, a także historii sztuki dopuszczalne jest wzięcie lupy.

Co zapewnia szkoła na maturze?

Szkoła ma obowiązek zapewnić na maturę z matematyki wzory, jak również na egzamin z biologii, chemii i fizyki. Dodatkowo na te przedmioty muszą być zapewnione dla uczniów stałe fizykochemiczne. Na maturę z język polski musi być przygotowany przez szkołę słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego, ukraińskiego, kaszubskiego i łemkowskiego-odpowiedni słownik językowy. W przypadku egzaminu pisemnego z łaciny każdy maturzysta powinien mieć do dyspozycji słownik łacińsko-polski oraz ma istnieć możliwość skorzystania z atlasu historycznego.

Jakie przedmioty na maturze są niedozwolone

Na salę, gdzie odbywa się pisemny egzamin maturalny uczeń nie może wnosić jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, nawet wyłączonych. Dotyczy to nie tylko telefonów komórkowych ale i smartwatchy. Zakazane są również maskotki. Niezastosowanie się do tych zaleceń skutkuje unieważnieniem egzaminu bez możliwości podejścia do matury w sierpniu.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: forsal.pl
